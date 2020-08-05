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Оперативный штаб по распространению коронавируса в России опубликовал новые данные за минувшие сутки. Количество больных выросло на 5204 человека. От инфекции скончались 139 больных, всего за сутки выздоровели 7555 граждан.
Больше всего новых случаев заражения зарегистрировано в Москве. Всего за минувший день в столице выявили 687 больных COVID-19. Следом по темпам распространения идет Свердловская область, где зарегистрированы 181 больной.
Меньше всего заразившихся в Еврейской АО. Там лишь у двух человек обнаружен коронавирус.
Количество заболевших в России за весь период распространения болезни достигло 866627 человек. Инфекция унесла жизни 14490 жителей, нашей страны а 184969 пациентов вылечились, пишет RT.
Недавно стало известно, что готовящаяся к выходу вакцина от коронавируса будет доступна только взрослым. Такое ограничение предусмотрено до конца этого года.
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