Свежая статистика по коронавирусу на 9 августа

Свежая статистика по коронавирусу на 9 августа
Фото: Xinhua/www.globallookpress.com
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Общее количество погибших от новой коронавирусной инфекции выросло до 14,9 тысяч человек

Появилась актуальная статистика по распространению коронавируса в России на 9 августа. За минувшие сутки количество заразившихся увеличилось на 5 189 человек. Инфекцию обнаружили в 84 регионах. Болезнь унесла жизни 77 людей, а вылечились 3 215 больных. 

Больше всего заболевших в Москве, где количество заболевших COVID-19 выросло на 689. Следом идет Свердловская область с 184 заболевшими. 

Меньше всего больных обнаружили в Чукотском АО – там болезнь выявили у 2 человек. 

Всего за все время распространения вируса в России было зарегистрировано 887 536 случаев заражения. От болезни вылечились 693 422 человека, а 14 931 одолеть недуг не смогли и скончались. 

Сейчас в России готовят к запуску вакцину от коронавирусной инфекции. Сообщается, что Россия станет первой страной, которая официально зарегистрирует препарат.

Евгения НАГОРСКАЯ

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