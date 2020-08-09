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Появилась актуальная статистика по распространению коронавируса в России на 9 августа. За минувшие сутки количество заразившихся увеличилось на 5 189 человек. Инфекцию обнаружили в 84 регионах. Болезнь унесла жизни 77 людей, а вылечились 3 215 больных.
Больше всего заболевших в Москве, где количество заболевших COVID-19 выросло на 689. Следом идет Свердловская область с 184 заболевшими.
Меньше всего больных обнаружили в Чукотском АО – там болезнь выявили у 2 человек.
Всего за все время распространения вируса в России было зарегистрировано 887 536 случаев заражения. От болезни вылечились 693 422 человека, а 14 931 одолеть недуг не смогли и скончались.
Сейчас в России готовят к запуску вакцину от коронавирусной инфекции. Сообщается, что Россия станет первой страной, которая официально зарегистрирует препарат.
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