РФ была готова на тесное сотрудничество, но получила от ворот поворот

США решили не прибегать к помощи России в создании вакцины от коронавирусной инфекции, хотя наша страна предлагала свои услуги. Об этом пишут американские СМИ.

О такой позиции Вашингтона стало известно со слов неназванных российских госслужащих. Они заявили, что Белый дом не готов к взаимодействию с Кремлем в этом вопросе. Знакомые с ситуацией лица подчеркнули, что РФ предлагала "беспрецедентное сотрудничество", но Штаты это не заинтересовало.

"Чувствуется общее недоверие к России с американской стороны", - рассказали осведомленные в беседе с журналистами телеканала CNN.

По их данным, в отношениях между двумя странами сохраняется напряжение, и американцы с опаской смотрят на российские инициативы по сближению, пишет URA.RU.

При этом госслужащие подчеркнули, что российский препарат мог бы сохранить жизни граждан США. И Белому дому стоило бы хорошенько поразмыслить над этим вопросом, указывает "Свободная пресса".

Однако помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов заявил, что никаких официальных предложений о разработке вакцины от COVID-19 российская сторона в США не направляла, сообщает РИА "Новости".



Отметим, когда российский президент Владимир Путин объявил о создании вакцины, американцы поиздевались над новостью. Затейливые граждане США сравнили новый препарат с Чернобылем, "Новичком" и полонием.