Названы сроки массовой вакцинации россиян от COVID-19

Препарат уже проходит пострегистрационное исследование

Массовая вакцинация жителей РФ против коронавирусной инфекции начнется примерно через месяц. Такое заявление сделал глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Ученый отметил, что сейчас препарат проходит пострегистрационное исследование. После завершения этой фазы начнется массовое использование лекарства в гражданском обороте. Не исключена задержка в две-три недели.

Гинцбург добавил, что те врачи, которые занимаются больными в "красной зоне", вполне вероятно, примут участие в пострегистрационном исследовании, сообщает РИА "Новости".

Ранее стало известно, что в РФ начали производство первого в мире препарата против COVID-19. Лекарство представляет собой раствор, который вводят внутрь мышц. 

Егор МАЛКОВ

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