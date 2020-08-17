На отечественный препарат ополчились зарубежные фармкомпании, но им не хватает аргументации

Сегодня коронавирус стал главной проблемой человечества. Победить инфекцию – сложнейшая задача, с которой борются ведущие умы по всему миру. России удалось совершить прорыв в этом вопросе. Наша страна первой зарегистрировала вакцину от коронавирусной инфекции.

Успех не является случайным. Россия как преемница Советского Союза совершила множество достижений на этом поприще. Так, именно в нашей стране была создана и испытана первая эффективная вакцина против лихорадки Эбола. Об этом в январе 2016 года сообщил глава государства Владимир Путин.

Отечественные специалисты всегда кропотливо трудились над разработкой препаратов для вакцинации. Так было и со средством против Эболы – эксперты работали с этим видом лихорадки еще с 1980-х. Когда над миром нависла угроза массового заболевания, вирусологи бросили все силы на синтезирование препарата и смогли добиться в этом успеха. Вакцина от коронавируса "Спутник V" тоже была разработана не на пустом месте. Прорыву предшествовала долгая работа – препарат создан на основе существующей базы и накопленных знаний.





При этом разработанный Минобороны РФ и НИЦ имени Гамалеи препарат имеет преимущества перед схожими иностранными разработками. Как пояснил глава центра Александр Гинцбург, российская вакцина является двухвекторной, а значит, создает более длительный иммунитет, чем зарубежные препараты, передает телеканал "Звезда".



При этом очевидно, что получить пальму первенства в решении глобальной проблемы желают власти многих развитых стран. Это-то и стоит за критикой, которая обрушилась на российский препарат. В двух словах травлю "Спутник V" можно объяснить правилами исключительно жесткой конкуренцией.

Недовольство зарубежных коллег связано с тем, что Россия в очередной раз выиграла гонку в сфере глобальных интересов. Так же произошло и в 1957 году, когда СССР запустил первый спутник Земли. Страны Запада никогда не радовались достижениям России. Аналогичным образом ведет себя либеральная интеллигенция внутри государства, которая давно приветствует только негативные новости о своей родине.

Сейчас в мире идет настоящая пропагандистская кампания против отечественной вакцины. Помимо закономерного недовольства из-за прорыва конкурента, то есть России, западных коллег также сильно беспокоит их собственный карман. Ведь разработка вакцины открывает двери для огромного рынка сбыта – весь мир ждет и надеется, что в скором времени появится препарат, который положит конец пандемии.

Иностранные фармакологические компании вложили миллионы долларов в разработку своих вакцин. Однако первый препарат был зарегистрирован в России. Таким образом, зарубежным предпринимателям уже не стать лидерами на рынке вакцинирования против коронавируса, который оценивается в десятки миллиардов долларов. Теперь, чтобы не потерять эти миллиарды, западный бизнес включил все свои ресурсы – от репортажей BBC до заявлений странных ассоциаций и опросов неизвестных докторов.

В информационном поле разразилась настоящая война против российской вакцины и ее создателя – Института Гамалеи. Травля ведется Ассоциацией организаций по клиническим исследованиям (АОКИ). При этом Институт является крупнейшим национальным научным центром России с богатейшей историей, а АОКИ – всего лишь ассоциация иностранных компаний, которая по своей значимости и заслугам не может быть даже сопоставима с центром Гамалеи.





Учитывая то, что в ассоциацию входят в основном производители лекарственных средств, контрактно-исследовательские организации, консалтинговые компании и аналитические агентства, легко можно предположить, что ее целью является отстаивание коммерческих интересов своих членов. Иностранные компании на многое готовы пойти, чтобы убрать со своего пути такого мощного и успешного конкурента. Ведь цена вопроса – глобальный рынок сбыта для препарата от перевернувшей весь мир инфекции.

При этом представители АОКИ, которые выступают против регистрации российской вакцины, в своей аргументации базируются не на медицинских фактах, а на политической и экономической основе. Первенство в разработке вакцины – это в определенной мере и политическая победа на мировой арене.

Критики российской вакцины настаивают на том, что она создана "слишком быстро". Однако в Институте Гамалеи давно разъяснили, что технологическая платформа, которая использовалась для создания вакцины, хорошо изучена, она уже применялась при разработке вакцин от других опасных инфекций, например, лихорадки Эбола и ближневосточного синдрома MERS. Как справедливо отметили в Росздравнадзоре, такие претензии фармкомпаний говорят об их незнании результатов исследований.

При этом фармацевтические компании из США, Германии и Великобритании тоже переходят к заключительным этапам исследования эффективности своих вакцин, что в очередной раз доказывает: Россия не форсировала события и не пропускала этапы в своей работе. Наши ученые просто оказались быстрее.

Кроме того, сейчас активно обсуждается количество так называемых "побочных эффектов", полученных в ходе первой фазы клинических испытаний – их было выявлено 144. Но нужно понимать, что при испытаниях лекарств фиксируется все, что происходит с пациентами, любая реакция на этом этапе записывается в "нежелательные явления". Это значит, что наши специалисты работают по всем стандартам и учитывают все возможные негативные проявления препарата. К слову, у того же аспирина весьма богатый список побочных эффектов, что не делает его сверх опасным для здоровья.

Как отмечал в эфире телеканал "Россия 24" доктор медицинских наук Дмитрий Еделев, на сегодняшний день серьезных побочных эффектов у "Спутник V" не выявлено. Эксперт подчеркнул, что препарат способен помочь миру избежать второй волны пандемии, что может сохранить десятки тысяч жизней.

У критиков также вызывают вопросы возрастные ограничения в инструкции по медицинскому применению: от 18 до 60 лет. Такая характеристика связана с тем, что препарат новый. Это ограничение является стандартным для новых препаратов во всем мире.

Кроме того, сомневающиеся базируют свои измышления об опасности российской вакцины на том, что температура ее хранения описана как -18°C и ниже. На основе этих данных делаются предположения о том, что препарат якобы крайне нестабилен или крайне чувствителен к внешним воздействиям. Но на самом деле, скорее всего, на данном этапе просто отсутствуют исчерпывающие сведения о стабильности, что абсолютно нормально для новых препаратов.

Необходимо понимать, что препарат изучают не только в клинических испытаниях, есть еще много других исследований, через которые он должен пройти. Он еще не до конца изучен, поэтому и прописаны самые жесткие варианты.