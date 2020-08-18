Свежая статистика по коронавирусу в России на 18 августа

Свежая статистика по коронавирусу в России на 18 августа
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Андрей Никеричев
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Более 932 тысяч человек заразились инфекцией с марта

Оперштаб сообщил, что за минувший день коронавирус нашли у 4748 человек. Всего новые случаи заболевания были выявлены в 83 регионах. Вылечились 6527 больных, а 132 справиться с COVID-19 не удалось – они погибли от осложнений, вызванных инфекцией. 

Наибольшее количество новых случаев зарегистрировано в Москве, где вирус подхватили еще 693 человек. Следом идет Санкт-Петербург, но с отрывом – там обнаружено 157 заразившихся.

В Подмосковье, сообщает сайт "Подмосковье сегодня", вылечились еще 118 человек. Всего их 49785, по данным на 18 августа. 

Медленнее всего инфекция распространяется в Еврейской АО, поскольку количество пациентов с COVID-19 за сутки там составило 2 человека. 

Таким образом, на 18.08.2020 коронавирусной инфекцией заразились 932493 человека. Из них 742628 вылечились, а 15872 скончались. 

Сегодня стало известно, что коронавирус нашли у министра энергетики России. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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