От COVID-19 умерли за сутки 117 жителей страны

В России врачи выявили 4828 новых случаев заражения инфекцией из Китая. За все время эпидемии коронавирус нашли у 937321 человека. Об этом сообщает оперативный штаб.

В Москве диагноз подтвердили у 691 горожанина. На втором месте рейтинга расположился Санкт-Петербург, где 162 человека заразились COVID-19. Следом идет Московская область, там заболел 151 житель.

За сутки от инфекции скончались 117 пациентов. За все время эпидемии болезнь не смогли победить 15989 россиян.

Выздоровели за сутки 6795 жителей страны. В столице одолели болезнь 1242 человека, рассказала заммэра Анастасия Ракова, передает "Вечерняя Москва". Таким образом, количество излечившихся россиян возросло до 749423 человек.

Эксперты предполагают, что в случае второй волны эпидемии в стране резко возрастет цена на продукты. При этом иммунитет к коронавирусу есть у 20% населения. Ранее в России началось производство первой в мире вакцины от COVID-19.