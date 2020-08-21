За сутки от COVID-19 излечились 5817 человек

Оперативный штаб сообщил о ситуации с эпидемией коронавируса в стране. За день в России диагноз подтвердили еще у 4870 жителей. За все время заразились 946976 человек.

В Москве заболели за сутки 690 горожан. Следом в печальной статистике идет Санкт-Петербург, где 181 житель подхватил инфекцию из Китая. На третьей строчке расположилась Московская область со 151 новым случаем заражения.

От COVID-19 скончались за сутки 90 пациентов. Всего эпидемия унесла жизни 16189 россиян.

Излечились от коронавируса за день 5817 человек. В Москве выздоровели 1116 россиян, рассказала заммэра Анастасия Ракова, передает "Вечерня Москва". Всего инфекцию победили 761330 жителей нашей страны.

Ранее стало известно, что в рамках снятия ограничительных мер международное авиасообщение разрешили еще в трех городах России. Осенью же начнется вакцинация против коронавируса. Журналисты выяснили, какие побочные эффекты есть у прививки. Так, от лекарства может быть озноб и тошнота.