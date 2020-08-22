Свежая статистика по коронавирусу в России на 22 августа

Свежая статистика по коронавирусу в России на 22 августа
Коронавирус. Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Инфекция унесла жизни еще 121 жителя России

Оперативный штаб отчитался о ситуации с коронавирусом на утро воскресенья, 22 августа. За сутки опасную болезнь диагностировали еще у 4 921 россиянина. За все время буйства эпидемии заразились 951 897 наших сограждан.

По числу заболевших за день все также лидирует столица. В Москве COVID-19 подтвердили у 687 жителей города. Следом идет Санкт-Петербург, там заболели 183 горожанина. Замыкает тройку лидеров печального рейтинга Московская область с 161 новым случаем заражения.

За пошлые сутки от болезни умер 121 пациент. За все время жертвами коронавируса стали 16 310 жителей России.

При этом еще 6 147 россиянам удалось побороть вирус. Всего от опасной инфекции врачи излечили767 477 наших сограждан. 

В целом, мир постепенно оправляется от коронавирусного удара. Во многих странах значительно ослаблены карантинные меры, люди снова начинают путешествовать. Вчера стало известно, что список государств, в которые могут отправиться россияне, пополнился еще одной страной – ей стала Киргизия.

Ольга ФЕДОРОВА

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