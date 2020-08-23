От COVID-19 умерли 73 человека

В России за сутки инфекцию из Китая нашли у 4 852 человек. За все время эпидемии диагноз подтвердился у 956 749 россиян. Об этом сообщает оперативный штаб.

В Москве выявлено 611 новых случаев заражения. Следом идет Санкт-Петербург, где 180 человек подхватили коронавирус. На третьем месте рейтинга по числу заболевших расположилась Московская область, где 164 жителя сдали положительный тест на COVID-19.

Умерли от коронавируса за сутки 73 пациента. Всего эпидемия унесла жизни 16 383 россиян.

Выздоровели за сутки 3 162 жителей страны. За все время победить болезнь смогли 770 639 человек.

Мэр столицы Сергей Собянин в эфире "России 1" рассказал о том, что ситуация с коронавирусом в городе стабильная, потому что после того, как практически вся Москва открылась, не произошла всплеска заболеваемости. Однако Собянин подчеркнул, что каждый день заражаются до 700 человек, что говорит о том, что проблема все еще есть. И она сохранится, по крайней мере до вакцинации. Он также подчеркнул, что до массовой вакцинации в столице еще далеко – прививка сначала должна пройти все испытания, а после будет делаться небольшим группам людей.

При этом российские ученые создали "антиковидную" пропускную систему для проходных.Холдинг "Швабе", который входит в "Ростех", придумал тепловизор, который распознает лица и сам принимает решения – впускать или выпускать человека, передает РИА "Новости".

Ранее "Утро.ру" писало о том, какие, по версии журналистов, побочные эффекты есть у российской вакцины против коронавируса. Сообщалось, что может быть озноб и тошнота. Массовая вакцинация россиян начнется осенью 2020 года.