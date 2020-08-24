Свежая статистика по коронавирусу в России на 24 августа

Свежая статистика по коронавирусу в России на 24 августа
Фото: Андрей Никеричев/АГН Москва
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От китайской инфекции за сутки скончались 65 человек

В России было выявлено 4744 новых случая заражения коронавирусом в 84 регионах. За все время эпидемии заболели 961493 человека. Об этом сообщает оперативный штаб. 

Москва по-прежнему остается лидером по числу новых инфицированных. В столице положительный тест сдали 625 жителей. Далее идет Санкт-Петербург, где инфекцию выявили у 182 граждан. На третьем месте рейтинга расположилась Московская область, там заразились 148 человек. 

За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 65 россиян. За все время эпидемии болезнь унесла жизни 16448 человек.  

Победить болезнь смогли 2456 жителей страны. Таким образом, количество излечившихся россиян достигло отметки в 773095 человек.  

Всего в мире за последние сутки коронавирусом заболели 213066 человек, уточняет "Свободная пресса"

В целом пандемия коронавируса постепенно сходит на нет. Люди стараются вернуться к привычной жизни, однако не все так просто. По словам аналитиков, у россиян выработались новые правила шопинга. Жители страны стали много экономить и придерживаться правила "зачем платить больше".

Юлия МИХАЙЛОВА

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