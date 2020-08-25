Свежая статистика по коронавирусу в России на 25 августа

Свежая статистика по коронавирусу в России на 25 августа
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН Москва
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От COVID-19 умерли за сутки 120 жителей страны

Сегодня в России было выявлено 4696 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. За все время пандемии заболели 966189 человек. Об этом сообщает оперативный штаб. 

В столице положительный тест на корону сдали 681 гражданин. На втором месте Санкт-Петербург, где 179 человек подхватили COVID-19. Закрывает тройку лидеров Московская область, где диагноз подтвердился у 143 жителей.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 120 больных. Всего за все время эпидемии болезнь унесла жизни 16 568 россиян. 

За сутки смогли вылечить COVID-19 у 6652 жителей страны. Таким образом, число излечившихся россиян возросло до 779747 человек. 

Недавно стало известно, что российскую вакцину от коронавируса будут испытывать на белорусах. Президенты нашей и соседней стран уже обсудили этот вопрос по телефону. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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