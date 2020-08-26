Названы условия открытия российских границ

Президент РФ Владимир Путин объяснил, когда россияне смогут летать в другие страны свободно

Сегодня, 26 августа, состоялось совещание Владимира Путина с членами правительства. В ходе него президент пообщался с вице-премьером Татьяной Голиковой. На повестке дня стоял вопрос об открытии российских границ.

Глава государства отметил, что это произойдет в том случае, если вторая волна коронавируса не будет угрожать России, передает информагентство URA.RU. По словам Владимира Путина, открывать границы, безусловно нужно. Но спешить в этом вопросе неразумно. Необходимо тщательно анализировать обстановку в других странах.

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

Лукашенко обращается исключительно к Путину: политолог о влиянии России на Белоруссию

Даже после многочисленных выпадов в сторону Москвы Батька в первую очередь советуется с российским коллегой в критических ситуациях

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей