Президент РФ Владимир Путин объяснил, когда россияне смогут летать в другие страны свободно

Сегодня, 26 августа, состоялось совещание Владимира Путина с членами правительства. В ходе него президент пообщался с вице-премьером Татьяной Голиковой. На повестке дня стоял вопрос об открытии российских границ.

Глава государства отметил, что это произойдет в том случае, если вторая волна коронавируса не будет угрожать России, передает информагентство URA.RU. По словам Владимира Путина, открывать границы, безусловно нужно. Но спешить в этом вопросе неразумно. Необходимо тщательно анализировать обстановку в других странах.