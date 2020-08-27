Следы инфекции нашли в пустой квартире

Стало известно еще об одном способе распространения коронавируса – оказалось, что он может подниматься вверх по канализационным трубам. К такому выводу пришли ученые из Китая после того, как обнаружили инфекцию в пустующей квартире.

Следы COVID-19 специалисты нашли в ванной комнате: на раковине, смесителе и ручке душевой кабины. В помещении давно никто не жил, а вот у семьи, живущей этажом ниже, незадолго до этого подтвердили заражение инфекцией.

Случай произошел еще в феврале, после чего ученые провели ряд исследований, которые впоследствии подтвердили эту гипотезу. Коронавирус нашли еще в нескольких квартирах, располагавшихся выше тех, где жили зараженные, пишет Bloomberg.

Напомним, ранее эксперты пришли к выводу, что инфекцией можно заразиться через вентиляцию, как это произошло на на круизом лайнере Diamond Princess.

По последним данным, в России COVID-19 заболели 975576 человек. Однако уже с сентября в нашей стране будет доступна вакцина. При этом в США российский препарат пока признавать отказываются.