Свежая статистика по коронавирусу в России на 30 августа

Свежая статистика по коронавирусу в России на 30 августа
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
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За сутки COVID-19 победили 2599 жителей нашей страны

По последним данным оперативного штаба, на 30 августа в России выявили 990326 случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки инфекцию подхватили еще 4980 человек.

В Москве COVID-19 заразились 695 жителей столицы. На втором месте – Санкт-Петербург с 186 новыми случаями болезни. В Московской области диагноз поставили 165 пациентам.

За день жертвами коронавируса стали 68 человек. За все время пандемии инфекция из Китая унесла жизни 17093 россиян.

К 30 августа увеличилось и количество жителей нашей страны, которым удалось победить болезнь. Так, от коронавирусной инфекции вылечились еще 2599 человек. Всего число выздоровевших достигло 806982.

Коронавирус в Москве полностью исчезнет уже через полгода, заявил мэр Сергей Собянин. По его словам, это станет возможным благодаря вакцине и разработкам российских ученых.

Ранее "Утро.ру" рассказало, как будут проходить занятия в школах с 1 сентября из-за COVID-19.

Карина СИРАЗОВА

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