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Мэр Краснодара Евгений Первышов госпитализирован с коронавирусом. Об этом он сообщил на своем аккаунте в "Телеграм".
О том, как он мог заразиться инфекцией не знает. Чиновник уверяет, что соблюдал все меры предосторожности: носил маску, следовал социальной дистанции и пользовался антисептиками.
"Буду стараться рассказывать о том, как протекает это заболевание и идет лечение, что помогает", – отметил он.
Первышов также призвал всех соблюдать рекомендации врачей и Роспотребнадзора.
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