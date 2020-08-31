Мэра крупного российского города госпитализировали

У чиновника обнаружили коронавирус

Мэр Краснодара Евгений Первышов госпитализирован с коронавирусом. Об этом он сообщил на своем аккаунте в "Телеграм". 

О том, как он мог заразиться инфекцией не знает. Чиновник уверяет, что соблюдал все меры предосторожности: носил маску, следовал социальной дистанции и пользовался антисептиками. 

"Буду стараться рассказывать о том, как протекает это заболевание и идет лечение, что помогает", – отметил он.

Первышов также призвал всех соблюдать рекомендации врачей и Роспотребнадзора. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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