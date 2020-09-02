Курс рубля
- Падение рубля: как здоровье Навального и выборы в Белоруссии повлияют на российскую валюту
- Курс валют: Меркель спасла рубль
- Курс доллара снизился до 73 рублей
598 новости
Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко вышла на связь и рассказала о своем состоянии. По ее словам, самое страшное уже позади, однако врачам еще придется побороться за полное выздоровление экс-премьера.
Деталями течения болезни бывшая глава правительства поделилась на своей странице в "Фейсбук". Она рассказала, что кризисное состояние удалось пережить. Политик постепенно возвращается к нормальной жизни.
О том, что известная украинская государственная деятельница и несколько ее родственников заболели коронавирусом, стало известно в конце августа.
Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены
Народный артист ушел из жизни 1 сентября