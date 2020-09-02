Стали известны подробности состояния госпитализированной Тимошенко

Бывшая глава правительства Незалежной продолжает борьбу с опасной болезнью

Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко вышла на связь и рассказала о своем состоянии. По ее словам, самое страшное уже позади, однако врачам еще придется побороться за полное выздоровление экс-премьера.

Деталями течения болезни бывшая глава правительства поделилась на своей странице в "Фейсбук". Она рассказала, что кризисное состояние удалось пережить. Политик постепенно возвращается к нормальной жизни.  

О том, что известная украинская государственная деятельница и несколько ее родственников заболели коронавирусом, стало известно в конце августа.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

Появились подробности смерти Бориса Клюева

Народный артист ушел из жизни 1 сентября

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей