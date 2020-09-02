Бывшая глава правительства Незалежной продолжает борьбу с опасной болезнью

Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко вышла на связь и рассказала о своем состоянии. По ее словам, самое страшное уже позади, однако врачам еще придется побороться за полное выздоровление экс-премьера.

Деталями течения болезни бывшая глава правительства поделилась на своей странице в "Фейсбук". Она рассказала, что кризисное состояние удалось пережить. Политик постепенно возвращается к нормальной жизни.

О том, что известная украинская государственная деятельница и несколько ее родственников заболели коронавирусом, стало известно в конце августа.