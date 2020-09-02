Сильвио Берлускони заразился коронавирусом

Об этом сообщил его личный врач

Бывший премьер-министр Италии подхватил COVID-19. Сейчас 83-летний политик изолировался дома и проходит плановое лечение.

О том, что Берлускони заразился коронавирусом сообщил его лечащий врач Альберто Дзангрилло, пишет РИА "Новости". Сейчас состояние экс-премьера стабильное, болезнь протекает без каких-либо проявлений. Сильвио продолжает работать из дома в Милане.

Ранее он уже проходил срочный тест на коронавирус, однако два обследования показали отрицательный результат. Решение было принято Берлускони после новостей о госпитализации итальянского бизнесмена Флавио Бриаторе.