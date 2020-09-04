Свежая статистика по коронавирусу на 4 сентября

Свежая статистика по коронавирусу на 4 сентября
Фото: EPA
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За сутки зарегистрировали 5110 новых случаев

Оперативный штаб привел свежую информацию о ситуации с коронавирусом в России. По данным на 4 сентября, диагноз подтвердили у 5110 россиян. За сутки от инфекции скончались 121 человек. 

Наибольшее количество новых случаев зарегистрировано в Москве. Там коронавирус обнаружили у 692 жителей столицы. Следом идет Санкт-Петербург со 193 заболевшими. Тройку лидеров замыкает Московская область – 164 инфицированных.

Общее количество заболевших в России за весь период пандемии перевалило за миллион – 1015105 случаев. Коронавирус унес жизни 17649 человек. Вылечиться от инфекции смогли 832747 россиян.

Появилась информация о том, что Минздрав обновил рекомендации по лечению от коронавируса. Он назвал шесть медикаментов, которые якобы помогут побороть COVID-19. В список вошли фавипиравир, гидроксихлорохин, азитромицин, интерферон-альфа, ремдесивир и умифеновир. Однако говорить о 100%-й эффективности данных препаратов пока рано.

Также стало известно, что премьер-министр Белоруссии Роман Головченко планирует испытать российскую вакцину на себе. На этот шаг он решился после встречи с Михаилом Мишустиным. Сообщается, что Белоруссия стала первой страной, которая выразила готовность тестировать новый препарат. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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