COVID-19 заразились 5205 жителей нашей страны

Оперативный штаб рассказал о ситуации с пандемией коронавируса в России. На утро 5 сентября в нашей стране инфекцию подхватили еще 5205 человек в 84 регионах. В Москве число зараженных увеличилось на 671.

Всего COVID-19 заболели 1 020 310 россиян. Жертв опасной инфекции за минувшие сутки также стало больше. Оперштаб сообщает, что скончались еще 110 россиян. Таким образом, от коронавируса умерли 17759 пациентов в России.

Тем не менее большинство заболевших успешно борются с инфекцией. К четвергу, 5838 126 сентября, от COVID-19 излечились ... жителей России. Сегодня пациентов, победивших болезнь, стало больше на 5379

Ранее директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что большинство россиян можно вакцинировать в течение максимум 12 месяцев, однако этот процесс можно провести и за семь. Такие выводы он сделал, исходя из тех мощностей, что сейчас разворачиваются для проведения работ. В целом, по его оценки, процедуру могут провести за 7-9 месяцев.



