Свежая статистика по коронавирусу в России на 5 сентября

Свежая статистика по коронавирусу в России на 5 сентября
Коронавирус в Милане. Фото: Francesco Bozzo/www.globallookpress.com
COVID-19 заразились 5205 жителей нашей страны

Оперативный штаб рассказал о ситуации с пандемией коронавируса в России. На утро 5 сентября в нашей стране инфекцию подхватили еще 5205 человек в 84 регионах. В Москве число зараженных увеличилось на 671.

Всего COVID-19 заболели 1 020 310 россиян. Жертв опасной инфекции за минувшие сутки также стало больше. Оперштаб сообщает, что скончались еще 110 россиян. Таким образом, от коронавируса умерли 17759 пациентов в России.

Тем не менее большинство заболевших успешно борются с инфекцией. К четвергу, 5838 126 сентября, от COVID-19 излечились ... жителей России. Сегодня пациентов, победивших болезнь, стало больше на 5379

Ранее директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что большинство россиян можно вакцинировать в течение максимум 12 месяцев, однако этот процесс можно провести и за семь. Такие выводы он сделал, исходя из тех мощностей, что сейчас разворачиваются для проведения работ. В целом, по его оценки, процедуру могут провести за 7-9 месяцев.


Егор МАЛКОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

"Лукашенко оказался крепким орешком": опубликована запись разговора Варшавы и Берлина по Навальному

Ранее президент РБ Александр Лукашенко заявил, что у него есть доказательства того, что отравление Навального - фальсификация

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей