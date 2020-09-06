За сутки COVID-19 смогли победить 2 823 жителей России

Оперативный штаб сообщает, что всего на 6 сентября в РФ было выявлено 1 025 505 случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки положительный тест на COVID-19 сдали еще 5 195 человек.

Если говорить о лидерах по заражениям, то на первом месте по-прежнему остается Москва, где диагноз подтвердился у 620 человек. На втором месте – северная столица. В Санкт– Петербурге за прошедшие сутки было выявлено 192 инфицированных. Замыкает тройку лидеров Московская область – 167 заболевших, говорится в сообщении.

За прошедшие сутки коронавирус унёс жизни 61 россиянина. Общее число жертв достигло 17 820 человек.

Однако число жителей страны, которые смогли победить COVID-19 также продолжает расти. Так, сутки от коронавирусной инфекции вылечились еще 2 823 человек. Всего число победивших болезнь достигло 840 949 человек.

Напомним, что на днях директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург назвал срок, который понадобится для массовой вакцинации россиян. По его словам, процедуру можно провести за 7, 9 или 12 месяцев.

Также ранее были опубликованы результаты испытаний российской вакцины от COVID-19.