За последние сутки от COVID-19 вылечились 2328 россиян

Последние данные о заболевших коронавирусом сообщили специалисты оперативного штаба. За последние сутки COVID-19 заразились 5185 россиян в 84 регионах. За все время пандемии положительный тест сдали 1030690 жителей страны.

На первом месте по числу заболевших за сутки остается за Москвой – там инфекцию из Китая выявили у 690 человек. На втором месте Санкт-Петербург, где коронавирус подтвердился у 196 горожан. Замыкает тройку лидеров Московская область – 166 новых случаев.

Согласно актуальной информации, за последние сутки жертвами вируса стали 51 человек. Всего за время эпидемии скончались 17871 пациент.

Выздоровели за сутки 2328 жителей страны. Всего излечились 843277 человек.

Напомним, что ранее Минздрав сообщил о новых рекомендациях по лечению коронавирусной инфекции. Так, например, был расширен список препаратов, которые могут помочь в борьбе с COVID-19. Однако в ведомстве добавили, что эффективность медикаментов еще предстоит доказать.