За год в России отреставрировали 149 театров

В 2018 году в проекте "Театры малых городов" будет участвовать 57 регионов и 153 театра

В рамках проекта «Единой России» «Театры малых городов» за 2017 год были отреставрировано 149 театров и состоялось 300 премьер. Об этом заявила координатор партпроекта Оксана Бондарь в ходе работы дискуссионной площадки «Умная сила и культурное лидерство». Посещаемость премьер, поставленных в рамках партпроекта, выросла на 15%.

«На 2018-2019 годы на реализацию партпроекта выделено 670 млн рублей. Кроме того, теперь к партпроекту могут подключиться сельские и поселковые театры – мы расширились. Благодаря таким изменениям в следующем году в партпроекте будет участвовать 57 регионов и 153 театра. У нас появилась возможность для развития», - заключила координатор партпроекта.

В Москве 22-23 декабря проходит XVII Съезд «Единой России». В первый день съезда была организована выставка партийных проектов и работа семи дискуссионных площадок. В повестке съезда - плановая ротация Генсовета «Единой России» и его президиума, а также переформатирование работы партийных проектов и утверждение основной модели предварительного внутрипартийного голосования.



