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В Подмосковье под "Ночь кино" отвели 115 площадок

Всероссийская акция состоится 25 августа

Мероприятие пройдет в 48 муниципалитетах. Об этом сообщает пресс-служба минкультуры региона. 

Показы в залах организуют 73 площадки, под открытым небом – 42. Предположительно, в этом году на мероприятии побывают больше 25 тысяч человек, отметили в ведомстве.

Во время проведения акции зрителям покажут лучшие российские фильмы, которые были выбраны во время онлайн-голосования. Это Танки", "Рубеж", "Последний богатырь".

Кроме того, для жителей и гостей в регионе выступит заслуженная артистка РФ, художественный руководитель областного ТЮЗа Нонна Гришаева, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Полина ДОРОЖКИНА
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