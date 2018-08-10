В Подмосковье под "Ночь кино" отвели 115 площадок

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Мероприятие пройдет в 48 муниципалитетах. Об этом сообщает пресс-служба минкультуры региона.
Показы в залах организуют 73 площадки, под открытым небом – 42. Предположительно, в этом году на мероприятии побывают больше 25 тысяч человек, отметили в ведомстве.
Во время проведения акции зрителям покажут лучшие российские фильмы, которые были выбраны во время онлайн-голосования. Это Танки", "Рубеж", "Последний богатырь".
Кроме того, для жителей и гостей в регионе выступит заслуженная артистка РФ, художественный руководитель областного ТЮЗа Нонна Гришаева, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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