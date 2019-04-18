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Sound Out. В облаке звука

Антон Мойсеенко. Фото: пресс-служба
Один из авторов проекта дал эксклюзивное интервью

Уникальный просветительский проект Sound Out, уже известный московским меломанам, представит 25 апреля в столичном культурном центре "Дом на Патриарших" новую премьеру – программу "Франция | музыка и вино". Апрельский вечер камерной музыки в "Доме на Патриарших" откроет цикл концертов-лекций, посвященных Франции. Накануне этого события журналист Елена Константинова пообщалась с одним из соавторов проекта Антоном Мойсеенко.

– Победитель престижных международных конкурсов TWIYCA (Великобритания, 2012) и BJIMC (Китай, 2013), солист и концертмейстер Большого симфонического оркестра (БСО) под управлением В. И. Федосеева, композитор – и вам еще нет тридцати. Похоже, ваш путь в мир музыки был предопределён с рождения. Кто угадал в вас музыканта?

– Я родился в семье музыкантов. С рождения слушал, как мама играла на фортепиано и аккордеоне, а папа – на кларнете. К нам часто приходили в гости их друзья и коллеги, они тоже играли и пели песни под фортепиано или гитару. Иногда меня брали с собой на работу в детский сад, где мама работала музыкальным руководителем, в ДМШ и музыкальный колледж, где преподавал папа. Мы постоянно ходили на разные концерты и спектакли. Вся наша жизнь была неразрывно связана с музыкой, искусством и творчеством.

– И все-таки, судьба была предопределена…

– Нет, конечно. Папа хотел отдать меня в математическую школу, а сам я хотел стать художником. А вот мама настаивала на том, чтобы я стал музыкантом. Она занималась со мной фортепиано и моим всесторонним творческим развитием, а когда я чуть повзрослел, подключился папа – он стал заниматься со мной кларнетом. И хотя на кларнете я играю с десяти лет, иногда кажется, что никогда не научусь играть так, как действительно хотел бы. Быть музыкантом, значит непрерывно учиться и совершенствоваться.

– Кларнет – "скрипка среди деревянных духовых инструментов", считал один из самых ярких романтиков Берлио...

– Полностью согласен. Кларнет действительно очень разнохарактерный инструмент. Хотя, признаюсь, я очень люблю все инструменты и даже мечтаю освоить саксофон и валторну. Кларнет – исторически "молодой" инструмент. Но его потенциал сразу заметили композиторы.

Особенно ярко возможности кларнета раскрылись в XIX и XX веках. И, на мой взгляд, современные композиторы и исполнители продолжают открывать все новые и новые возможности кларнета. Этот инструмент, один из немногих органично вписывается и в классическую музыку, и в народную, и в джаз.

– Вы сами пишете музыку для кларнета… О чем она – ваша музыка?

– Да. В какой-то момент мне надоел стандартный кларнетовый репертуар, одновременно с этим я услышал мнение, что, играя "чужую" музыку, ты не можешь выразить именно свои мысли и чувства, потому что должен выразить и исполнить то, что написано в нотах. Я долго размышлял над этим и решил: "А почему бы не написать что-нибудь свое?".

С тех пор я стараюсь находить время, чтобы попробовать силы в сочинительстве. Сложно сказать, о чем именно моя музыка. Она скорее как отражение того, что я видел, слышал, читал, с кем общался. Все эти места и события заставляют музыку саму собой появляться в мыслях, и это невозможно остановить. Я долго и терпеливо слушаю эти музыкальные мысли у себя в голове, до тех пор, пока не появится время сесть и записать их на бумаге.

– Как появилась идея вашего музыкального просветительского проекта Sound Out?

– Спонтанно. Еще в Консерватории мы с моей женой, пианисткой Еленой Мойсеенко, сформировали дуэт, который потом назвали Duo Inspiro, и начали активно продвигать кларнетовую музыку. Поступив в БСО им. Чайковского, я познакомился со многими замечательными музыкантами. В 2017-м наш Duo Inspiro, участвуя в проекте Metro Concert Art пианистки Алисы Куприёвой, объединился со струнным квартетом этого оркестра. Нам так понравилось играть вместе, что решили не расставаться. И год спустя дебютировали как Sound Out.

Обдумывая формат проекта, поставили себя на место обычного слушателя: как он будет чувствовать на обычном концерте. В лучшем случае досидит до конца. Может быть, ему понравится музыка. Мы же не только играем. Но и знакомим с интересными фактами биографии того, кому посвящена программа. И даже показываем – тематически связанные с ней редкие фотографии, видео.

Стирая границы между сценой и залом, наш концерт-лекция позволяет погрузиться в культурно-исторический контекст сочинения. Ведь музыка, как и любое произведение искусства, не появляется просто так. Мы открываем слушателям двери в мир прекрасного.

– Кажется, у вас есть идея расширить границы проекта и сделать его не просто просветительским, но и образовательным?

– У нас каждый день рождается тысяча идей о том, как улучшить проект и в каком направлении нам стоит двигаться. На сегодня мы выбрали одно – мастер-классы для юных артистов. 

Антон Мойсеенко. Фото: пресс-служба

Sound Out представит 25 апреля новую программу в культурном центре "Дом на Патриарших". И это будет, вероятно, очень камерный концерт – всего 60 слушателей

– И это прекрасно! Мы все, кажется, привыкли к масштабам мегаполиса: если дорога, то – как минимум, восьмиполосная; если дом – не ниже 25 этажей; если концертный зал, то не меньше БЗК, а лучше Crocus City Hall. Из-за этой гигантомании мы многое теряем.

Наш проект стремится вернуть зрителям ощущение уюта. Поэтому для новой программы в "Доме на Патриарших" мы чуть изменили формат: небольшой зал, французская камерная музыка и главное нововведение – французское вино! И это не все сюрпризы…

– На мартовском концерте в Доме-музее Скрябина, исполняя в дуэте Еленой Мойсеенко (фортепиано) свою пьесу "Северный океан", вы продемонстрировали SABR-кларнет...

– Это пьеса, премьера которой состоялась 8 сентября 2018 года в Малом зале Консерватории, специально написана для SABR.

– Что он собой представляет?

– SABR – это мультисенсор, который, подключаясь к кларнету, расширяет "ресурсы" исполнителя, а композитору, раскрывая "скрытый" потенциал инструмента, даёт полный простор фантазии – с помощью обработки звука и добавления разных интересных эффектов звучание кларнета можно обогатить абсолютно свежими красками.

Впервые SABR, ещ– на стадии разработки, своего рода многолетний эксперимент швейцарского кларнетиста и композитора Матиаса Мюллера, я увидел в Италии на Clarinet Fest несколько лет назад. Прошлым летом на том же фестивале  только уже в Бельгии, где мы играли концерт как Duo Inspiro, снова случайно встретились с Матиасом, который показал нам результат работы над своим детищем. Мы были настолько поражены, что не смогли устоять, и привезли SABR в Россию.

– Что как лидер Sound Out скажете о своей команде в целом?

– Сейчас у нас семь музыкантов. И каждый уникален. Замечательный виолончелист Федор Землеруб, блестящие скрипачи – Сергей Костылев, Антон Якушев и Дмитрий Сидоров Антон Якушев – скрипка, Дмитрий Сидоров – скрипка, альтистка Елена Фёдотова и мы с Еленой. Все мы, за исключением Елены Мойсеенко, артисты БСО. Репетиции всегда проходят в дружественной атмосфере у нас дома. Конечно, без споров не обходится, но быстро приходим к общему "знаменателю". 

Команда Sound Out – это команда профессионалов высочайшего класса, и мне очень приятно ощущать их серьезное отношение к общему делу. Счастлив, что мы можем творить вместе. 

Елена КОНСТАНТИНОВА
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