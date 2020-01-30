SOPRANO Турецкого: 10 лет успеха

В этом году женской арт-группе SOPRANO Турецкого, созданной народным артистом России, музыкальным продюсером Михаилом Турецким, исполнилось 10 лет

В музыкальный коллектив входят шесть солисток: Екатерина Мурашко, Евгения Фанфара, Дарья Львова, Ивета Рогова, Татьяна Богданчикова, Анна Королик. В женском хоре представлено все многообразие певческих голосов – от высокого (фолк) до низкого (меццо). Эта уникальная особенность принесла коллективу известность и позволила арт-группе исполнять музыку любых жанров.

С момента создания SOPRANO Турецкого выпустили 11 студийных альбомов и представили поклонникам по всему миру собственное концертное шоу "Ты – все, что нужно мне", премьера которого в Москве состоялась в 2016 году в "Крокус Сити Холл".

Десятилетие творческой деятельности арт-группа отпразднует масштабным юбилейным туром с программой "SOPRANO: шоу голосов", который уже стартовал и продлится до конца 2020 года.

История создания

В 2008 году Михаил Турецкий, руководитель арт-группы "Хор Турецкого", объявил о кастинге вокалисток в женский коллектив. Среди обязательных требований значились: высшее музыкальное образование, владение разными инструментами, опыт работы на сцене и преданность своему делу. Свыше 300 претенденток пришли на кастинг. После трех туров были отобраны 40 солисток, с которыми начали работать профессионалы. Девушки занимались с педагогами по вокалу, с хореографами и тренерами по фитнесу. Учитывались не только вокальные и внешние данные, но и артистизм, музыкальный вкус, эрудиция, хореографические способности и харизматичность.

27 ноября 2009 года был утвержден финальный состав арт-группы, куда вошли 10 солисток. Коллектив получил название "Сопрано 10", а в скором времени отправился с первыми гастролями в Швейцарию. Турецкому удалось создать женскую арт-группу, способную исполнять любую музыку: от песни "Ромашки спрятались" до "Турецкого рондо", от классической "Casta Diva" до бессменных хитов Фредди Меркьюри, от попурри из песен "ABBA" до мюзикла "Призрак Оперы", от любимых советских и ретро-шлягеров до мировой поп-музыки.

5 и 6 октября 2011 года, после того, как арт-группа с успехом объездила полмира, состоялась грандиозная премьера программы "Явление" "Сопрано 10" в Московском государственном театре эстрады. Концерты прошли при полном аншлаге, так много в столице было желающих увидеть и услышать "женский хор Михаила Турецкого".

Сразу после этого "Сопрано 10" приняли участие в Russian Fashion Week, а затем улетели в тур по Америке.

2012 год выдался крайне насыщенным на гастрольную деятельность, артистки дали более 100 концертов, постоянно выступали в качестве гостей ТВ и печатных СМИ. В тот же период коллектив был переименован в SOPRANO Турецкого и называется так до сих пор.

Мировое признание

SOPRANO Турецкого неоднократно исполняли гимн Российской Федерации на главных спортивных событиях страны, в числе которых гонка Гран-при "Формулы-1" в Сочи, международные футбольные матчи, ежегодный международный турнир по хоккею с шайбой "Кубок Первого Канала".

С 2015 года SOPRANO Турецкого вместе с "Хором Турецкого" реализуют проект "Песни Победы". В его основе лежат композиции военных лет, ведь цель проекта – сохранить историческую память о событиях Второй Мировой войны.

Первое выступление коллективов в рамках проекта состоялось в мае 2015 года на Поклонной горе и было приурочено к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В 2017 году о проекте узнали в Берлине, тогда арт-группы выступили на площади Жандарменмаркт. Онлайн-трансляцию концерта посмотрели более 8 миллионов человек. В 2018 году "Песни Победы" приобрели статус международного марафона и звучали уже в восьми странах: России, Белоруссии, Франции, Словении, Австрии, Германии, Израиле и США. А в 2019 – в 12 странах: России, Италии, Франции, США, Канаде, Польше, Венгрии, Чехии, Австрии, Германии, Китае, Белоруссии.

Марафон "Хора Турецкого" и SOPRANO Турецкого проходит ежегодно при поддержке Правительства Москвы, Министерства иностранных дел и Министерства культуры РФ.

Девушки из SOPRANO Турецкого принимают участие и в нетривиальных мероприятиях. К примеру, в октябре 2015 год они стали первыми моделями для коллекции "Вернисаж. Возвращение" Анастасии Белковской, ставшей инвалидом, но не забросившей свой талант. Съемки девушек в одежде, созданной Настей, состоялись в студии ее отца художника-портретиста Игоря Белковского.

В 2016 году арт-группа представляла Россию на крупнейшем в мире телешоу SPRING FESTIVAL GLOBAL GALA 2016 в Пекине, эфир которого собрал 1 миллиард зрителей.

SPRING FESTIVAL GLOBAL GALA ежегодно проходит в столице КНР, а трансляция шоу совпадает с днем празднования китайского Нового года. Арт-группа SOPRANO Турецкого стала единственным российским коллективом, принявшим участие в проекте 2016 года. Выступление девушек с песней "Подмосковные вечера" поразило организаторов шоу и они приняли ответственное решение включить артисток в список участников из 40 стран мира.

Приехав на фестиваль, девушки еще до выступления успели удивить прессу, ведь одна из солисток – Екатерина Мурашко – общалась с представителями СМИ на родном для них языке.

"Турецкий – это имя, и его арт-группа SOPRANO достойна выступать от лица нашей страны",– прокомментировал Андрей Денисов, посол России в Китае.

Сами девушки до сих пор вспоминают эту поездку, ведь во время нее произошла курьезная ситуация. Перед выступлением представительницы России репетировали на студии. Когда пришло время выезжать на площадку, выяснилось, что в помещении заклинило дверь, и одна из девушек оказалась взаперти. До выступления оставалось несколько часов и, после неудачных попыток исправить поломку, стеклянную дверь пришлось разбить. К счастью, никто не пострадал, и коллектив в полном составе успел к началу концерта.

В 2017 году солистки SOPRANO Турецкого вошли в шорт-лист кандидатур для представления на конкурсе "Евровидение – 2017" вместе с Александром Панайтовым, Нюшей, Еленой Темниковой и Дарьей Антонюк. "На этих девушек я обратил внимание уже очень давно, – сказал тогда певец Филипп Киркоров, – Они женственны, тонки, деликатны, у них отменный репертуар. Когда слушаешь SOPRANO Турецкого, сразу становится ясно – у них есть все шансы на победу. Они достойны представлять нашу страну. Правда, надо найти группе хорошую песню".

То, что коллектив может выйти на мировой уровень, отметил и британский певец Seal, назвав арт-группу "Лучшим в мире женским шоу".

В 2018 году коллектив был приглашен на Дни культуры Москвы в Токио. Девушки представили свой репертуар на концерте в токийской башне "Мандарин Ориентал".

С 2019 года солистки арт-группы стали амбассадором ежегодного столичного фестиваля "Цветочный джем". Специально для выступления солисток SOPRANO Турецкого были созданы уникальные дизайнерские платья из живых цветов, вес каждого наряда составлял от 5 до 10 кг. Над созданием моделей трудились в течение нескольких недель флористы Татьяна Тридворнова и Наталья Жижко.

За 10 лет SOPRANO Турецкого прошли огромный путь и заняли достойное место на музыкальном Олимпе. Как понимаем, останавливаться на достигнутом эти поющие красавицы точно не намерены. Среди планов на будущее, которые сами девушки обозначают для себя, концерт на стадионе Wimbledon в Лондоне и концерт в оперном театре под открытым небом в ARENA DI VERONA в Вероне.