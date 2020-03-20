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Пандемия уничтожила индустрию развлечений

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Артисты уверены, что COVID-19 отразится на их заработке не меньше, чем теракт 2001 года в Нью-Йорке

Индустрия музыки и кино терпит колоссальные потери из-за эпидемии китайского коронавируса. Исполнители, продюсеры и режиссеры сравнили финансовую ситуацию с терактами 2001 г. в Нью-Йорке. 

Режиссер Кевин Макдоналд поделился, что большие киностудии уже потеряли миллионы. Он рассказал, что компания Universal перенесла все свои премьеры в онлайн-доступ, не выходя на кинотеатры. Закрытие площадок для просмотра фильмов лишает заработка тысячи людей по всему миру. 

Американский музыкант Крис Форсайт сравнил свою зарплату в условиях пандемии COVID-19 с заработком бармена, передает его слова The Guardian. Крис Форсайт считает, что финансовая нестабильность достигла уровня 2001 г. после теракта в Нью-Йорке. 

Доход независимых музеев и кинотеатров снизился на 90%, сообщает издание. На полное восстановление идустрии развлечений уйдут месяца. считают специалисты. 

Российские театры, концертные залы и музеи перешли в онлайн-режим. На интернет-площадках запущены лекции и экскурсии по записи. 

Ранее "Утро" рассказало, что россиянам могут запретить выходить из дома.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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