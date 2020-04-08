Актер Кирилл Полухин рассказал о своем герое в фильме "Шугалей"

В этом месяце в онлайн-кинотеатрах выйдет фильм "Шугалей". Глава ФЗНЦ Александр Малькевич поделился подробностями о предстоящей премьере

Сценарий основан на реальных событиях, происходящих в Ливии прямо сейчас. Два российских социолога приехали в Триполи для изучения обстановки в стране. Вскоре им стали известны неожиданные данные о местном правительстве. В связи с этим россиян взяли в плен и по сей день содержат в тюрьме "Митига". Однако Максим Шугалей смог передать часть данных своим российским коллегам.

В своем Telegram-канале журналист и общественный деятель Александр Малькевич рассказал об участниках съемочной группы: режиссером выступил Денис Нейманд, а главную роль сыграл Кирилл Полухин. По его словам, Максим Шугалей – "очень сильный человек, любящий Родину".

"Насколько мне известно, он держится молодцом. Довольно смелый и храбрый человек. Неизвестно, кто из нас и как бы поступил в ситуации, в которой находится Максим Шугалей. Даже лучше это не представлять и не прогнозировать", – заявил актер.

Он также отметил, что у фильма есть все шансы на успех у массовой аудитории, которой интересно, что на самом деле происходит в мире. Кино покажут уже в апреле в онлайн-кинотеатрах. Подробнее об этом можно узнать на официальном сайте фильма.