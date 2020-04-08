Актер Кирилл Полухин рассказал о своем герое в фильме "Шугалей"
Сценарий основан на реальных событиях, происходящих в Ливии прямо сейчас. Два российских социолога приехали в Триполи для изучения обстановки в стране. Вскоре им стали известны неожиданные данные о местном правительстве. В связи с этим россиян взяли в плен и по сей день содержат в тюрьме "Митига". Однако Максим Шугалей смог передать часть данных своим российским коллегам.
В своем Telegram-канале журналист и общественный деятель Александр Малькевич рассказал об участниках съемочной группы: режиссером выступил Денис Нейманд, а главную роль сыграл Кирилл Полухин. По его словам, Максим Шугалей – "очень сильный человек, любящий Родину".
"Насколько мне известно, он держится молодцом. Довольно смелый и храбрый человек. Неизвестно, кто из нас и как бы поступил в ситуации, в которой находится Максим Шугалей. Даже лучше это не представлять и не прогнозировать", – заявил актер.
Он также отметил, что у фильма есть все шансы на успех у массовой аудитории, которой интересно, что на самом деле происходит в мире. Кино покажут уже в апреле в онлайн-кинотеатрах. Подробнее об этом можно узнать на официальном сайте фильма.
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