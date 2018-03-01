Раскрыт секрет бизнес-успеха
Экономическая ситуация безусловно влияет на рынок генподрядных организаций, уверен управляющий директор ООО "Лайм Констракшн" Алексей Секретов. Компании, которые не выдерживают увеличивающейся ценовой конкуренции уходят с рынка, и он, в свою очередь, остается узкоспециализированным.
В то же время ужесточаются предъявляемые к девелоперам требования, увеличивается конкуренция в борьбе за покупателя. В таких условиях и заказчики стали более притязательными к генподрядчикам. Качество и сроки строительства выходят на первый план.
Девелоперам выгоднее привлекать квалифицированных генподрядчиков, уверен Секретов.
"Девелоперы, выполняющие самостоятельно проектные и строительно-монтажные работы, для ведения эффективного бизнеса должны обеспечивать постоянную равномерную загрузку своих мощностей. Добиться этого очень сложно. Обычно объемы работ идут волнообразно, из-за этого возможна недозагрузка своих специалистов, что негативно сказывается на рентабельности", – пояснил бизнесмен.
Что касается непосредственно компании "Лайм Констракшн", то для неё основной принцип работы – это клиентоориентированность, а в приоритете – долговременные отношения с деловыми партнерами.
"К примеру, сейчас мы ведем строительство двух жилых комплексов ГК "Гранель" – ЖК "Государев дом" и ЖК "Малина". В сотрудничестве с ГК "Гранель" нами уже построены и сданы в эксплуатацию объекты, которыми мы можем гордиться – это жилые дома первой и второй очереди строительства в ЖК "Государев Дом" и детский сад на 200 мест", – отметил руководитель компании.
И, тем не менее, строительную отрасль нельзя отнести к беспроблемным. По словам Секретова, основные сложности, которые, так или иначе, возникают в процессе строительства, связаны с увеличением стоимости стройматериалов.
"Работа с низкой маржинальностью требует четкого контроля затрат на всех этапах выполнения работ", – объяснил бизнесмен.
Секрет успеха генподрядчика Секретов видит в сильной слаженной команде, ориентированной на общий результат, в использовании современных технологий, оборудования и в автоматизации процессов.
"Но самое важное в работе генподрядчика – это долговременные партнерские отношения с девелопером. Наши отношения с ГК "Гранель" позволяют говорить о застройщике как о стабильном деловом партнере, выстраивающем отношения сотрудничества, основанные в первую очередь на исполнении взятых на себя обязательств, учете взаимных интересов и добросовестности, что, безусловно, ведёт к укреплению уверенности партнеров в стабильности", – подчеркнул управляющий директор ООО "Лайм Констракшн".
По прогнозам бизнесмена, рост конкуренции среди генподрядчиков продолжится.
"Раньше генподрядчики, не обеспеченные заказами, уходили в девелопмент, сейчас этого происходить не будет, ввиду высокой законодательной планки вхождения в бизнес", – подытожил Алексей Секретов.
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