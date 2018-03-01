Раскрыт секрет бизнес-успеха

Бизнесмен Алексей Секретов считает залогом успеха командный дух

Экономическая ситуация безусловно влияет на рынок генподрядных организаций, уверен управляющий директор ООО "Лайм Констракшн" Алексей Секретов. Компании, которые не выдерживают увеличивающейся ценовой конкуренции уходят с рынка, и он, в свою очередь, остается узкоспециализированным.

В то же время ужесточаются предъявляемые к девелоперам требования, увеличивается конкуренция в борьбе за покупателя. В таких условиях и заказчики стали более притязательными к генподрядчикам. Качество и сроки строительства выходят на первый план.

Девелоперам выгоднее привлекать квалифицированных генподрядчиков, уверен Секретов.

"Девелоперы, выполняющие самостоятельно проектные и строительно-монтажные работы, для ведения эффективного бизнеса должны обеспечивать постоянную равномерную загрузку своих мощностей. Добиться этого очень сложно. Обычно объемы работ идут волнообразно, из-за этого возможна недозагрузка своих специалистов, что негативно сказывается на рентабельности", – пояснил бизнесмен.

Что касается непосредственно компании "Лайм Констракшн", то для неё основной принцип работы – это клиентоориентированность, а в приоритете – долговременные отношения с деловыми партнерами.

"К примеру, сейчас мы ведем строительство двух жилых комплексов ГК "Гранель" – ЖК "Государев дом" и ЖК "Малина". В сотрудничестве с ГК "Гранель" нами уже построены и сданы в эксплуатацию объекты, которыми мы можем гордиться – это жилые дома первой и второй очереди строительства в ЖК "Государев Дом" и детский сад на 200 мест", – отметил руководитель компании.

И, тем не менее, строительную отрасль нельзя отнести к беспроблемным. По словам Секретова, основные сложности, которые, так или иначе, возникают в процессе строительства, связаны с увеличением стоимости стройматериалов.

"Работа с низкой маржинальностью требует четкого контроля затрат на всех этапах выполнения работ", – объяснил бизнесмен.

Секрет успеха генподрядчика Секретов видит в сильной слаженной команде, ориентированной на общий результат, в использовании современных технологий, оборудования и в автоматизации процессов.

"Но самое важное в работе генподрядчика – это долговременные партнерские отношения с девелопером. Наши отношения с ГК "Гранель" позволяют говорить о застройщике как о стабильном деловом партнере, выстраивающем отношения сотрудничества, основанные в первую очередь на исполнении взятых на себя обязательств, учете взаимных интересов и добросовестности, что, безусловно, ведёт к укреплению уверенности партнеров в стабильности", – подчеркнул управляющий директор ООО "Лайм Констракшн".

По прогнозам бизнесмена, рост конкуренции среди генподрядчиков продолжится.

"Раньше генподрядчики, не обеспеченные заказами, уходили в девелопмент, сейчас этого происходить не будет, ввиду высокой законодательной планки вхождения в бизнес", – подытожил Алексей Секретов.