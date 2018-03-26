"Аэрофлот" увеличит перевозку пассажиров на 7,7%
Пассажирооборот Группы "Аэрофлот" в январе 2018 года увеличился на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот авиакомпании "Аэрофлот" – на 5,2%. Рост предельного пассажирооборота составил 6,6% для Группы и для Компании.
На внутренних авиалиниях количество перевезенных пассажиров Группы в январе 2018 года увеличилось на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот – на 8,6%. Предельный пассажирооборот Группы увеличился на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество пассажиров Компании на внутренних авиалиниях увеличилось на 9,8%, пассажирооборот – на 7,5%, предельный пассажирооборот – на 6,4%. Процент занятости пассажирских кресел на внутренних авиалиниях увеличился на 3,4 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 77,2% для Группы "Аэрофлот" и на 0,8 п.п. до 75,7% для авиакомпании "Аэрофлот".
На международных авиалиниях в январе 2018 года количество перевезенных пассажиров Группы увеличилось на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот увеличился на 6,8%. Рост провозных мощностей за указанный период составил 8,3%. Количество перевезенных пассажиров авиакомпании "Аэрофлот" на международных авиалиниях в январе 2018 года увеличилось на 4,0%, пассажирооборот увеличился на 4,1%, предельный пассажирооборот – на 6,7%. Процент занятости пассажирских кресел на международных авиалиниях снизился на 1,1 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 77,3% для Группы "Аэрофлот" и на 1,8 п.п. до 74,7% для авиакомпании "Аэрофлот".
Динамика процента занятости кресел на международных авиалиниях обусловлена опережающим ростом провозных мощностей в сравнении с фактическим пассажирооборотом на фоне увеличения частотности по ряду направлений (преимущественно в европейском и американском регионах), а также значительным ростом занятости кресел в сопоставимом периоде прошлого года на фоне укрепления курса рубля, что формирует высокую базу сравнения и объясняет незначительную нормализацию показателя в отчетном периоде (рост занятости пассажирских кресел в январе 2017 против аналогичного периода 2016 года составил 5,6 п.п. для Группы и 4,4 п.п. для Компании).
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