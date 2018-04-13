Арест Савченко

Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Крымский мост вышел на финишную прямую

Фото: most.life
Рабочие начали наносить разметку на автомобильной трассе

Со стороны таманского берега строители начали делать разметку на автодорожной части моста, соединяющего Крым с Краснодарским краем.   

"Мы наносим горизонтальную дорожную разметку, выполненную из термопластика с высокими светоотражающими характеристиками, с высоким показателем белизны", – рассказал начальник участка Павел Матящук порталу "Крымский мост".

По теме

Он уточнил, что движение по мосту будет идти в двух направлениях, на каждом из которых – по две полосы для автотранспорта. "Нам предстоит нанести линии разметки общей протяженностью около 117 км", – отметил Матящук.

Материал для разметки перед нанесением на дорогу прошел двухэтапный отбор. Были изучены характеристики термопластика от нескольких российских производителей, а затем дорожники перешли к их тестовым испытаниям на опытной площадке на таманском берегу. Специалисты службы контроля выбрали самые качественные образцы, которые сейчас используются в работе над дорожным полотном Крымского моста.

Мост через Керченский пролив станет одним из крупнейших в России, его протяженность – 19 километров. Планируется, что движение автомобилей откроется уже в этом году, поездов – в 2019-м.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Москва раскроет "интересные места" секретного доклада ОЗХО

Пока с документом разбираются специалисты

Химатака в Сирии оказалась выдумкой

Лавров рассказал, кому понадобилось оболгать Дамаск

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей