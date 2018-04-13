Крымский мост вышел на финишную прямую
Со стороны таманского берега строители начали делать разметку на автодорожной части моста, соединяющего Крым с Краснодарским краем.
"Мы наносим горизонтальную дорожную разметку, выполненную из термопластика с высокими светоотражающими характеристиками, с высоким показателем белизны", – рассказал начальник участка Павел Матящук порталу "Крымский мост".
Он уточнил, что движение по мосту будет идти в двух направлениях, на каждом из которых – по две полосы для автотранспорта. "Нам предстоит нанести линии разметки общей протяженностью около 117 км", – отметил Матящук.
Материал для разметки перед нанесением на дорогу прошел двухэтапный отбор. Были изучены характеристики термопластика от нескольких российских производителей, а затем дорожники перешли к их тестовым испытаниям на опытной площадке на таманском берегу. Специалисты службы контроля выбрали самые качественные образцы, которые сейчас используются в работе над дорожным полотном Крымского моста.
Мост через Керченский пролив станет одним из крупнейших в России, его протяженность – 19 километров. Планируется, что движение автомобилей откроется уже в этом году, поездов – в 2019-м.
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