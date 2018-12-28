После 2020 года страны станут созависимыми

В конце ноября 2018-го в Пекине состоялся первый двусторонний энергетический бизнес-форум, продемонстрировавший, насколько сильно два государства хотят развивать партнерство. Его проведение утверждали президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. И это показательный момент: лидеры наций как бы говорят предпринимателям – действуйте, политических ограничений нет.

Однако на деле бизнес с обеих сторон только учится работать друг с другом. Отчасти дело в том, что для Пекина первым партнером в экономике всегда был и есть Вашингтон. Китай с ее огромной экономикой поглотил бы российскую, которая меньше соседской в 7 раз.

Впрочем, товарооборот России и Китая растет, и не замечать успехов невозможно. Ведь Москва крайне важна Пекину как региональный партнер, и наоборот. К тому же государственные инвестиции все же создают благоприятный фон для развития экономических отношений.

"Когда в 2014 году против России ввели санкции, первым на помощь пришел Китай. Китайцы предоставили кредит на 400 млрд долларов, финансово поддержали россиян, больше даже морально, показали, что есть источник, из которого можно было бы взять эти деньги. В свою очередь, Россия для Китая тоже является опорой, тылом", – напоминает к.п.н., доцент кафедры ТИМО РУДН Евгений Грачиков.

После этого государства еще сильнее, чем раньше, сплотились против западного мира, против США, и заключили соглашение, по которому к 2020 г. должны увеличить объем двустороннего товарооборота до 200 млрд долларов, а количество китайских инвестиций в российскую экономику – до $12 млрд.

Когда-нибудь Москва и Пекин достигнут этих цифр, но не в ближайший год. Одна из проблем, как отмечает к.и.н. ТИМО РУДН Евгения Журавлева, заключается в том, что больше половины российского экспорта составляют минеральные продукты.

Тем не менее за 11 месяцев 2018-го объем торговли между странами вырос на целых 27,8% по сравнению с 2017-м и составил чуть больше 97 млрд долларов. Экспорт в Россию увеличился на 12% до 47 млрд 453 млн долларов, а в Китай – на 44,3% до 53 млрд 783 млн долларов.

При этом в 2018-м Китай и США буквально начали торговую войну, повысив таможенные пошлины на импорт товаров. Две страны останутся друг для друга первейшими партнерами в силу размера своих экономик, но их финансовая жизнь изменится. Сергей Лавров заявил о том, что Россия не станет принимать чью-то сторону в этом конфликте, потому что это никому пользы не принесет.

Однако аналитики уверены, что ситуация все же стала выгодной для России. Для отечественного бизнеса открылись новые возможности, чтобы нарастить торговлю с КНР и укрепить сотрудничество против США. К тому же Пекин и сам хочет сблизиться с Москвой, чтобы ослабить Вашингтон, для этого китайцы снизят таможенные тарифы для соседних государств на некоторые виды сельскохозяйственных товаров. Таким образом, Китай и Россия раскроют свой потенциал.

В 2019-м заработает газопровод "Сила Сибири". Когда это произойдет у Пекина и Москвы, которая составит конкуренцию основным поставщикам топлива соседа, появится шанс нарастить товарооборот до примерно 120 млрд долларов, отмечает Грачиков.

Несмотря на то, что Пекин, в первую очередь, ориентируется на национальные интересы, Москве стоит, как говорят эксперты, наращивать сотрудничество с коллегами, руководствуясь интересами своей страны. Как никак государства ощущают взаимную поддержку и стремятся как можно выгоднее ею воспользоваться.