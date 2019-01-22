Фармкомпании рассказали о лекарственной дискриминации в России

Эксперты и производственники рассудили, где правда, а где ложь

Мир живет в эпоху дженериков. Это, по сути, копии оригинальных лекарств с таким же действующим веществом в составе. Сегодня их великое множество, и российские аналоги ничуть не уступают в качестве зарубежным таблеткам, порошкам, спреям, каплям, сиропам и микстурам. У специалистов эффективность наших медикаментов не вызывает никаких сомнений, поскольку серьезно контролируется. Однако жителям нашей страны пока сложно избавиться от стереотипа: дорогой импорт всегда лучше дешевых отечественных товаров. А продавцы охотно его распространяют. Зачем – будем разбираться.

Ежегодно российские фармацевтические компании выпускают миллионы упаковок лекарственных препаратов. Тогда почему на аптечных прилавках преобладают заграничные? Ответ прост, как дважды два: расширять ассортимент за счет отечественных лексредств невыгодно из-за их дешевизны и низкой маржинальности.

Хотя, по словам исполнительного директора Российской ассоциации аптечных сетей (РААС) Нелли Игнатьевой, никаких проблем с продвижением медикаментов на аптечный рынок у производителей нет. В то же время борьбу за выживание на рынке никто не отменял, заявила она на пресс-конференции "Инициативы по поддержке российских производителей лекарств. Мифы и реальность".

"Наверняка, если будут несколько позиций одного и того же товара (не хочется мне говорить это про лекарственные препараты), кто-то потерпит неуспех. Я назову так", – заключила Игнатьева.

Политики не разделяют настроений фармацевтических объединений. Доступность отечественных препаратов обсуждается на самом высоком уровне, и уже в этом году в государстве намерены поставить все точки над i в актуальном вопросе.



А пока "иностранцы" с серьезным опережением лидируют на рынке в денежном выражении с показателем 70%, который обеспечивает их высокая цена. Российские таблетки компенсируют солидное отставание упаковками, то есть берут количеством продаж.

"Более 60 упаковок россияне потребляют препаратов, произведенных здесь. И когда говорят, что у нас доминируют иностранные препараты, у меня щемит внутри. Они не доминируют. Мы тратим на них в три раза больше", – пояснила исполнительный директор РААС, уточнив, что в эти 60% входят совершенно разные препараты, а не только "Анальгин" с "Активированным углем" и "Цитрамоном". При этом конкретных примеров она не назвала.

"Это не симптоматические лекарственные препараты. Это реальные препараты, для серьезных заболеваний, – заверила Игнатьева, бросив камень в огород отечественных СМИ. – Проще писать негатив. Извините, я верю в иной взгляд. Это совершенно разные препараты. Вакцину к вирусу Эбола сделали все-таки мы".



Озвучивая громкие цифры, уверена руководитель ассоциации аптечных сетей, никто не пытается ввести общественность в заблуждение.

"С какой целью нам путать нашего пациента, когда мы, наоборот, видим обратную картину", – парировала она.

В пику упрямая статистика фиксирует еще один показатель. Так, согласно общедоступным данным, в топ-15 аптечного рынка РФ входят лишь 2 отечественные фармацевтические фирмы. Получается, слова о поддержке своих же производителей расходятся с делом?! Председатель Координационного совета РААС Евгений Нифантьев сложившуюся ситуацию оправдывает временным фактором.

"Времени на разбег у зарубежных производителей было больше. Сами по себе зарубежные производители – гораздо крупнее отечественных", – заявил он, подчеркнув, что доля российских компаний в фармацевтическом сегменте растет, несмотря на то что им трудно конкурировать с межнациональными мастодонтами. Тем не менее наши производственники не опускают руки. Они намерены постепенно отвоевать место на аптечных полках, ведь их товар в три, а то и в четыре раза дешевле заграничного.

"Потребитель будет рано или поздно выбирать мои препараты", – не сомневается гендиректор одной из таких компаний Олег Жеребцов. Он рассказал о каналах продвижения лекарств, где активно задействованы медицинские представители, которые, как все обычные люди, болеют и бывают на приеме у врача.

Впрочем, гораздо проще получить место под солнцем, используя связи. Идеальный вариант, когда производитель и аптечная сеть – аффилированные структуры. И первый получает от последней некие преференции. Так, известная компания "Сотекс" входит в один холдинг с крупнейшими в стране аптечной сетью "Ригла" и дистрибьютором "Протек". Информацию подтвердил гендиректор "ФармФирмы "Сотекс" Вадим Яцук.

"Это большой единый холдинг, управляющая компания – ОАО "Протек", производственный сегмент – это моя вотчина, дистрибьютерский сегмент – это Дмитрий Погребинский, розничный – Александр Филиппов. Это все делаем вместе, пересекаемся периодически, – сообщил Яцук, развеяв миф о кумовстве. – Но у нас только коммерческие отношения, мы не должны сидеть на шее друг у друга и пользоваться возможностями. Я могу на тех же условиях, что и другие компании, прийти в "Риглу", и "Ригла" рассмотрит мое предложение. Если ей интересно, она этим воспользуется".

Но у медали, как известно, две стороны. По данным авторитетного Telegram-канала "Незыгарь", фармацевтический бизнес попал в крупный скандал: мол, чтобы привлечь внимание аптечных точек, производителю придется "выложить бонус в 50-70% от оборота товара". В качестве доказательства источник опубликовал расценки. Согласно самым грубым подсчетам, появление одного лишь препарата в 1 тыс. аптек обойдется фирме в 12-15 млн рублей.

"Нет такого прайса ни у одной аптеки. Есть интерес производителя в продвижении продукции своей, включении ассортимента, – прокомментировала информацию Нелли Игнатьева, добавив, что кто-то, как это ни печально, должен остаться за бортом. – Аптеки ведь не безразмерные. Какие-то лекарства окажутся на прилавках, договорятся с производителем, с какими-то не договорятся".

И все же бонусная система имеет место быть, резюмировал ее коллега Евгений Нифантьев. По его словам, данная участь минует лишь востребованные медикаменты.

"Если непонятно, как препарат будет продаваться, то аптечная сеть просит некие бонусы за вхождение, чтобы хотя бы перекрыть те убытки, которые могут возникнуть у сети из-за того, что эти препараты не будут проданы и по истечении срока годности списаны", – признался председатель Координационного совета РААС.

Существенная проблема возникла не на пустом месте. Заговорили о ней после обращения Национальной ассоциации производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий (АПФ), где представители объединения пожаловались на лекарственную дискриминацию. Тогда же вскрылась правда о бонусах, вытеснении якобы неприбыльной отечественной медпродукции и монополизации аптечного рынка, поведал президент АПФ, академик РАН Сергей Иванович Колесников.

"Снижается доля доступных препаратов в сегменте до 500 рублей и растет доля препаратов стоимостью выше 500 рублей. Наблюдается монополизация аптечных сетей и снижение рентабельности фармацевтических производств", – цитирует Колесникова "Российская газета".

Он сравнил аптечную сеть с продуктовой: в обоих случаях крупные игроки выживают отечественных производителей, что сказывается прежде всего на потребителях, полагает сопредседатель Всероссийского союза пациентов Яна Власова.

"Агрессивная бонусная политика выгодна только продавцам, а пациент и производитель оказались в плачевном состоянии – одни не могут купить дешевое и качественное лекарство, а другие находятся на грани банкротства", – разъяснила она, отметив, что в таких условиях развитие отечественной отрасли невозможно.

Эксперты бьют тревогу, ведь это проблема не только больших городов. Гораздо сильнее страдает провинция, где уровень доходов населения значительно ниже. О плачевной ситуации говорят данные рейдов ОНФ, которые активисты провели в регионах в конце прошлого года. На проверку с ними отправился корреспондент Первого канала и выяснил, что во многих точках отсутствуют даже элементарные лекарства. А те, что имеются, продаются по завышенным ценам, в том числе – из списка жизненно необходимых. Это является грубым нарушением, так как наценки регулируются государством. Расстраивают также приоритеты российских провизоров – вместо отечественных таблеток они изворотливо "втюхивают" заморские пилюли.