Московский кредитный банк запустил первый виртуальный пул

Виртуальный пулинг позволяет объединить остатки на счетах всех участников

В Московском кредитном банке заработал новый продукт для юридических лиц – виртуальный пулинг. С помощью новшества можно объединить остатки на счетах участников пула, в который могут входить и юридические лица, и холдинговая структура, и компания с виртуальной сетью, для начисления процентов на остатки без физического движения денежных средств.

Итоговая процентная ставка будет зависеть от общего остатка на счетах и действовать для всех участников пула. Объединенные в пуле средства остаются на расчетных счетах и будут доступны в течение операционного дня.

При использовании виртуального пулинга клиент получает конкретные ставки, при этом не совершая фактически никаких действий.

"Все происходит автоматически в рамках согласованных условий. При начислении процентов на остатки в рамках виртуального пула учитываются все средства, которые поступили на счета участников вплоть до окончания дня", – рассказал директор департамента транзакционного бизнеса и привлечения ресурсов МКБ Филипп Литвиненко.

По его словам, каждый из участников пула получает отчисления, рассчитанные по единой процентной ставке, которая зависит от общего остатка на всех счетах участников пула. "Дополнительно клиентам предоставляется детализированная отчетность по всем расчетам, упрощающая внутренний учет начисленных процентов. Эти факторы выгодно отличают виртуальный пул от типовых депозитов", – пояснил специалист.

Процентная ставка будет определяться в зависимости от размера совокупного остатка, а периодичность выплат клиент выбирает по своему усмотрению: от ежедневных до ежегодных перечислений. Процентные ставки могут быть фиксированными и переменными, зависящими от текущего значения MosPrimeON – индикативной ставки предоставления рублевых кредитов (депозитов) на срок overnight.