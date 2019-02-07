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Московский кредитный банк профинансировал закупки SOLLERS

Фото: instagram.com/bankmkb
Финансовая организация активно расширяет список предложений клиентам

Московский кредитный банк (МКБ) выделил компании SOLLERS средства на закупки в рамках продукта по оказанию финансовых услуг дебитору. Благодаря этому ГК SOLLERS сможет предложить своим поставщикам более гибкие условия по расчетам, плюс участие МКБ послужит дополнительным гарантом бесперебойности поставок и оплат.

"МКБ активно расширяет предложение продуктовой линейки по факторингу", – рассказал начальник управления факторинга МКБ Кирилл Покровский.    

В частности, сейчас, помимо реверсивного факторинга и дополнительной отсрочки платежа, которую банк предоставлял компании-покупателю, уже доступны финансовые услуги дебитору для расчета с поставщиками.

"Широкая линейка факторинговых продуктов и постоянное совершенствование программного обеспечения МКБ-Факторинг делают услуги банка по факторингу доступными и простыми в использовании для клиентов", – пояснил Покровский.

Иначе говоря, компании могут привлекать необходимый объем оборотных средств как в процессе взаимоотношений с поставщиками, то есть расплачиваться за полученный товар или оказанные услуги в удобные для них сроки в рамках отсрочки, которую предоставляет банк, так и с покупателями. К примеру, могут получать деньги за поставленный товар и услуги по факту, при этом сами готовы предоставлять конкурентоспособную отсрочку своим покупателям. 

Фото: instagram.com/bankmkb

"Такой подход к ведению бизнеса способствует его активному развитию, и выстраиванию взаимовыгодных условий со своими партнерами", – убежден Покровский.      

МКБ - универсальный коммерческий частный банк, предоставляющий весь спектр банковских услуг  для корпоративных и частных клиентов, а также финансово-кредитных организаций. Банк входит в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный ЦБ РФ.

SOLLERS – ведущая российская автомобильная компания. Производит российские внедорожники УАЗ, а также бензиновые и дизельные двигатели ЗМЗ. Совместно с Ford выпускает широкую линейку автомобилей Ford в России. Совместно с Mazda производит автомобили Mazda CX5, Mazda CX9 и Mazda 6. В 2018 году создано СП Isuzu Sollers.

Вера СВЕТЛОВА
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