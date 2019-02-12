Названы лучшие подарки на День влюбленных

Практичность победила романтику

Большинство российских граждан выберут скромные подарки на День святого Валентина для своих вторых половинок.

"Мужчины чаще всего дарят поход в ресторан, кино, парфюмерию, подарочные сертификаты и сладости", – рассказала Life.ru эксперт потребительского рынка Наталья Орлова, генеральный директор группы компаний TDI. Прекрасные дамы, по словам эксперта, преподносят своим любимым мужские аксессуары – бумажники, ремни или галстуки, а также праздничные сувениры. При этом средняя сумма подарка равна 1-2 тыс. рублей.

Большая часть женатых пар или давно знакомых друг с другом партнеров – свыше 60% – в принципе не дарят друг другу подарки 14 февраля. День влюбленных актуален в основном для тех, кто только-только вступает в отношения.

Эксперты отметили, что в этом году россияне настроены не слишком романтически. Если раньше влюбленные дарили поездки, билеты на развлекательные шоу, сделанные на заказ торты, сейчас спрос на такого рода подарки упал на 35%. Практичные россияне предпочитают полезные презенты, которые пригодятся в быту, – к примеру, утюги или пылесосы.