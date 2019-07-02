Россию просят вернуться в Африку

Москва добьется в жарких странах большего успеха, чем Запад

Граждане государств Африки хотят развивать экономическое сотрудничество с Россией, как показывает исследование. Африканцы мечтают о возвращении именно РФ, так как европейские страны у них до сих пор ассоциируются с колониализмом и неоколониализмом. Об этом сообщил заместитель директора по научной работе Института Африки РАН Дмитрий Бондаренко.

О том, как африканцы представляют себе сотрудничество с россиянами, эксперт рассказал на секции "Российско-африканское гуманитарное сотрудничество: парламентское измерение" в рамках II Международного форума "Развитие парламентаризма",

"Африканцы желают возвращения России в Африку, как показывает наше исследование, однако в новом по сравнению с советскими временами качестве: как страны, несущей в первую очередь не идеологию, но взаимовыгодное практическое сотрудничество",

– цитирует Бондаренко "Дума ТВ".

Специалист добавил, что некоторые респонденты отмечали, что Россия как преемница СССР, обладая высокими технологиями, добилась бы нужного успеха в странах Африки. Жители этих государств до сих пор не доверяют Западу.

Госдума инициировала II Международный форум "Развитие парламентаризма", который проходит с 1 по 3 июля с участием представителей 132 стран мира. На мероприятие съехались 800 иностранных гостей, а также делегации 14 международных парламентских организаций. Любопытно, что на этот раз спикеров национальных парламентов оказалось почти в 2 раза больше по сравнению с 2018-м – 41 против 19. В рамках форума также состоится парламентская конференция "Россия – Африка".