В любимых полуфабрикатах россиян нашли плесень и микробы

Не все производители прошли строгий контроль качества

Проанализировав 7 популярных марок вареников, эксперты Росконтроля пришли к неутешительному выводу: 5 видов популярных изделий из теста оказались опасны для здоровья потребителей.

Строгий контроль качества прошли только вареники с картофелем и грибами торговых марок Globus и "Сибирская коллекция", сообщается на сайте ведомства. Правда, к "Сибирской коллекции" у экспертов возник ряд замечаний – в этой продукции нашли бактерии кишечной палочки.

Кишечную палочку обнаружили и в изделиях "Уральские пельмени/ Братцы вареники" и "Морозко".

А вареники "Цезарь", "У Палыча", "От Ильиной", "Морозко" и "Уральских пельменях" не соответствуют требованиям микробной безопасности.

Кроме того, в продукции марок "Цезарь" и "Сибирская коллекция" обнаружились пестициды.

В итоге вареники "Цезарь", "Братцы вареники", "У Палыча", "Морозко" и "От Ильиной " попали в Черный список Росконтроля. А всем показателям безопасности республиканского стандарта соответствует лишь продукция Globus.