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АЭМЗ раскроет потенциал Балаковского завода

АЭМЗ раскроет потенциал Балаковского завода
Фото: Пресс-служба завода
Новый владелец займется расширением ассортимента и производственных мощностей, а также не оставит без внимания коллектив приобретенного предприятия

Предприятие в Саратовской области "Северсталь – Сортовой Завод Балаково" выкупил Абинский ЭлектроМеталлургический завод (АЭМЗ) за 215 млн. рублей. Новый собственник планирует усовершенствовать производство, увеличить поставки на внутренний и внешний рынок и выполнять все обязательства перед коллективом.

Приобретенное предприятие работает с 2014 года. Оно специализируется на производстве строительной арматуры, металлического уголка, швеллера. На первую приходится примерно 90% всего производства. 

В прошлом году Балаковский завод выпустил более 900 тыс. тонн продукции и является первым производителем сортового проката в Поволжье, подчеркнул гендиректор "Северстали" Александр Шевелев. Он также отметил, что сделка с АЭМЗ позволит направить все силы в развитие Череповецкого металлургического комбината. 

"Мы уверены, что фокус нового собственника на производстве сортовой продукции позволит еще больше раскрыть потенциал предприятия", – заверил Шевелева, передает пресс-служба "Северстали".

Новый хозяин завода также остается в выигрыше. В его руках – возможность объединения рынка проката и установления баланса между экспортом и поставками по России. Приведем небольшой пример.

Часть продукции отправляется с Абинского ЭлектроМеталлургического Завода, который находится в Краснодарском крае, в Астраханскую область. Теперь же расстояние сократится вдвое, поскольку арматура будет поступать туда из Балаково.

Еще меньше дорога займет до соседней Волгоградской области. Да и до Москвы, где продукция приобретателя завода весьма популярна, стало гораздо ближе. О том, какие преимущества ждут предприятие с появление нового актива, рассказал гендиректор АЭМЗ Виталий Бабенко.

"Современные мощности завода сочетают выплавку высококачественной стали и производство сортового проката на высокоскоростном прокатном стане. Приобретение предприятия полностью соответствует стратегии нашей компании и позволит нам укрепить позиции на рынке сорта", – цитирует Бабенко ТАСС.

На актив в Балаково у АЭМЗ большие планы, подчеркнул его первый заместитель Иван Демченко. На территории удалил саратовское

предприятия будет модернизировано оборудование и инфраструктура, появятся автобаза и известковый завод, будет сформирован отдел сбыта по опыту АЭМЗ. Демченко не сомневается, что каждый инвестпроект вставит свое слово в деятельности завода.

Отдельным пунктом у нового собственника идет расширение ассортимента продукции и рынков сбыта. Однако во главе обширного списка задач – мысли о коллективе предприятия. Работников приобретенного завода не обидят выплатами. Они не станут ниже, а будут только расти, пусть и не сразу, пообещало новое руководство, отметив, что увеличение зарплат сотрудникам у него в приоритете.

Не менее важны их безопасность и комфорт – ради этого предприятие не пожалеет денег. Совсем недавно оно получило сертификат экологического менеджмента ISO 14001:2015. Кроме того, работники Абинского завода не прекращают повышать свою квалификацию на базе предприятия, а свежие умы формируются из студентов-практикантов, которые после учебы попадают в штат.

Не остается без внимания также и площадка в Краснодарском крае, которая по праву считается одним из флагманов экономики юга России. В этом году на предприятии запустят второй метизный цех и приступят к проекту второго сортопрокатного цеха.

Ксения АНДРЕЕВА
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