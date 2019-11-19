LUGAPORT станет альтернативой зарубежным портам для экспорта российских товаров

Знаковое событие отметили в морском порту "Усть-Луга" (Кингисеппский район Ленинградской области) на этой неделе – погружение последней сваи-оболочки, необходимой для вертикального укрепления берегов искусственных земельных участков терминала LUGAPORT. Об этом рассказал президент ГК "Новотранс" Константин Гончаров на брифинге в ходе "Транспортной недели-2019" в Москве. Он подчеркнул, что строительство идет строго по графику:

"На сегодняшний день нам осталось забить 55 трубошпунтов, и мы закроем полностью анкерную стенку для создания искусственных земельных участков. В общей сложности у нас будет, по разным подсчетам, от 72 до 86 га портовой площади", - уточнил Гончаров.

К реализации масштабного инвестиционного проекта в Ленинградской области "Новотранс" приступил в 2018 г., а уже в августе 2019 г. началось строительство универсального терминала по перевалке генеральных, навалочных, зерновых и пищевых грузов. Планируется, что после реализации проекта LUGAPORT это будет крупнейший глубоководный порт на Балтике, обладающий рядом конкурентных преимуществ:

большая глубина акватории (17,5 м),

короткие подходные каналы (3,7 км и 1,8 км),

короткий период ледовой проводки (35 дней),

автомобильные и железнодорожные коммуникации в обход Санкт-Петербурга,

близость Евросоюза и Центральной России.

Все это делает порт "Усть-Луга" весьма привлекательным для экспортеров.

Впрочем, выгодное расположение порта оценили не только предприниматели, но и власти, поэтому проект LUGAPORT вошел в стратегические документы развития транспортной инфраструктуры региона и страны в целом. В частности, между Константином Гончаровым и губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко на Петербургском экономическом форуме – 2019 было подписано соглашение о социально экономическом сотрудничестве.

Важно, что LUGAPORT – это российский терминал, который даст импульс развитию инфраструктуры Северо-Западного региона и Сибири, а также положительно скажется на экспортно-импортном потенциале страны. С его помощью можно перенаправить в РФ часть грузов, которые сейчас идут через Прибалтику и Финляндию. Речь тут и об угле, и зерне, и черных металлах, рассказал заместитель гендиректора ООО "Новотранс Актив" Вячеслав Петренко. По его данным, терминал может принимать:

до 22 млн.т. угля и кокса;

до 8 млн.т. зерновых грузов, включая жмыхи и жом;

до 7 млн.т железнорудного сырья;

до 2 млн.т. лесных грузов в обработанном виде, в пиломатериалах;

до 2 млн.т. черных металлов.

В целом, стоимость перевалки грузов, переориентированных из прибалтийских портов на терминал LUGAPORT, составит около 17,5 млрд руб. в год. Причем предварительные договоренности с экспортерами уже достигнуты, сообщила замдиректора ООО "Новотранс Актив" по юридическим вопросам Ольга Милюкова.

"Расчетные комплексные ставки, учитывающие в себе железнодорожный тариф, стоимость перевалки, морской фрахт, показывают, что это абсолютно не абсурдная идея – организация перевалки через порт на Северо-Западе грузов даже на определенные направления Азии. По общей цене они вполне конкурентоспособны", – подчеркнула Милюкова.

Общий объем перевалки запланирован на уровне 24,3 млн. тонн в год. Инвестиции в проект составят около 47 млрд руб. Учитывая спрос в мире на уголь, зерно, продукцию нефтехимического производства, мощности терминала простаивать не будут, а значит, вложения быстро окупятся.

Ожидается, что первая очередь комплекса LUGAPORT будет введена в эксплуатацию в начале 2023 г., вторая и третья – в 2024 году.