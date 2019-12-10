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Антон Винер: рестораны Osh и Chalet Berezka Dubai стали успешным концептуальным опытом экспортирования

Антон Винер: рестораны Osh и Chalet Berezka Dubai стали успешным концептуальным опытом экспортирования
Фото: Пресс-служба
Смелые проекты россиян окунут гостей в бесконечный праздник живота и жизни

Запуск ресторанных проектов – сложная юридически, экономически и управленчески процедура, особенно когда речь идет о старте в других странах. Однако это не останавливает продвинутых в ресторанном бизнесе, перспективных предпринимателей. Они рискуют. И, как показывает практика, не напрасно.

Примером такого успешного внедрения в сложную для россиян арабскую среду служит параллельный запуск двух концептуально разных ресторанов Osh и Chalet Berezka Dubai в ОАЭ. 

Последний – имеет необычный для Эмиратов формат. Chalet Berezka Dubai является атмосферным рестораном-караоке-клубом. Он расположен в отличном месте для пляжного отдыха с перекусами, семейными обедами и активными ночными тусовками – в районе "Пальма".  

С увитых зеленью террас ресторана открываются живописные закаты и роскошные рассветы, поскольку ресторан работает до 5 часов утра. Особое внимание заслуживает дизайн интерьеров. Они представляют собой эклектическую смесь интернационального традиционализма в сочетании с современными функциональностью и комфортом. В интерьер прекрасно вписывается живая роспись, эксклюзивная мебель и роскошный ручной работы текстиль. Все handmade – от посуды и до интерьерно-экстерьерных аксессуаров, вокруг - сплошное рукоделье. 

Однако наиболее точное определение своему детищу дал совладелец ресторанов Chalet Berezka Dubai и Osh Антон Винер.

"Berezka – прежде всего, это место про атмосферу, про движение, музыку, вечеринки и бесконечный праздник жизни!", – отметил он.   

Chalet Berezka – культовое место, мимо которого невозможно пройти, находясь в Дубае. Гости ресторана – граждане России и СНГ, проживающие за границей русские, иностранные экспаты: англичане, американцы, французы, а также местные арабы. Всех их привлекает атмосфера праздника, веселья, и авторское меню. Все блюда готовятся на открытой кухне. Бармены фантастически работают с алкоголем и предлагают гостям совершенно невероятные коктейли.  

Гостей не оставит равнодушными не только вкусная еда, но и яркие персоны, впечатляющие события, музыка, атмосферные вечеринки и ощущение бесконечного праздника жизни. В этом ресторане все адресно и масштабно: живые концерты со звездами, трансляции спортивных мероприятий на огромном экране, тематические вечера и застолья, караоке, DJ, Hip Hop и Ladies Mic. 

Между тем на этот ресторанный проект совсем не похож Osh, хотя он также расположен в Дубае. По словам российского бизнесмена, инвестора и ресторатора Антона Винера, изюминка уникального заведения Osh – это изысканная кухня.

"В основе гастрономического ресторана Osh лежит кухня Центральной Азии и креативный центрально-азиатский фьюжн. Сюда приезжают за кухней местные и арабы из разных стран, не только из ОАЭ. Это более чем популярное место в Персидском заливе, модное, актуальное, живое и невероятно вкусное", – заверил Винер.

Сочетание концептуальности и гастрономических изысков принесли молниеносную популярность ресторану Osh. Каждый месят его посещают более 11 тысяч человек. Территорию Osh, как и вход с выходом, охраняет улыбающаяся Баба-Яга в белоснежном наряде. С ней, сказочно родной, можно уютно посидеть, обнявшись, и по-русски душевно пообщаться. 

Российские проекты заграницей были отмечены наградами. Так, в 2019 г. Chalet Berezka Dubai был признан "Лучшим зарубежным проектом". Премия была вручена в Москве 28 ноября на 5-ой ежегодной Премии Night2Day Choice2019. В этот день озвучили итоги работы ресторанов, баров, клубов и других атмосферно-гастрономических и развлекательных заведений.

Отметим, владельцы ресторана Chalet Berezka Dubai одновременно являются партнерами самого масштабного музыкального фестиваля в Дубае "Парус". Все его события проходят именно Berezke. Приглашенные звезды, российские и иностранные журналисты, участники и почетные гости "Паруса" каждый раз убеждаются, что в ресторане всегда душевно, вкусно и по-русски гостеприимно.   

Ксения АНДРЕЕВА

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