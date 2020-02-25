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Роскомснаббанк настоял на финансово-экономической экспертизе

Роскомснаббанк настоял на финансово-экономической экспертизе
Фото:Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Акционеры кредитной организации лично обратились в суд

Делу о банкротстве бывшего Башкомснаббанка, а ныне Роскомснаббанка дали ход. Так, в пятницу, 21 февраля, Арбитражный суд Башкирии пошел навстречу владельцам кредитной организации и назначил ее финансово-экономическую экспертизу.

Независимыми аудиторами уфимского банка выступила тройка квалифицированных специалистов. Выбор пал на сотрудников ООО "Финэкспертиза": зама гендиректора Наталью Борзову, начальника отдела банковского аудита Ольгу Пироженко и ведущего аудитора отдела Олесю Никонову. Они оценят стоимость активов Роскомснаббанка и определят кредитные риски основных заемщиков на 7 марта 2019 г., когда финансовая компания лишилась лицензии.  

При этом процедура банкротства банка затянулась почти на год. Именно столько дело находится в суде, передает "Коммерсантъ". Акционеры кредитной организации взяли инициативу в свои руки, и в начале февраля 2020 г. попросили провести финансово-экономическую экспертизу, отмечается на сайте суда. Однако, как пишет Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ), представители Центробанка и временной администрации выступили против ходатайства заявителей. Свою позицию они объяснили вот как: по мнению регулятора, Роскомснаббанк завышает свои активы, хуже, чем есть на самом деле, и положение его заемщиков. Таким образом, оценки сторон расходятся.

Из-за возражения ЦБ суд был вынужден взять недельную паузу, в течение которой банку предстояло документально подтвердить необходимость запрошенной экспертизы. В конечном итоге перенесенное на 21 февраля заседание стало судьбоносным для акционеров и бывших клиентов Роскомснаббанка. 

Результат аудиторской проверки, которую назначил суд, будет озвучен на запланированном на 23 марта разбирательстве. То есть меньше чем через месяц мы узнаем, за какой из сторон – представителей регулятора или акционеров Роскомснаббанка – будет этот раунд.

Ксения АНДРЕЕВА

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