Время - деньги: почему торговые сети уходят от гипермаркетов

Жители современной России ценят каждую минуту, поэтому все чаще отдают предпочтение маленьким магазинам и интернет-заказам

Ведущие российские ритейлеры меняют формат. Их больше не интересуют гигантские магазины, поскольку время последних вышло, полагает бизнесмен, меценат и благотворитель, сооснователь сети Fix Price Сергей Ломакин.

Так, розничные торговцы, среди которых X5 Retail Group, “Дикси” и “Магнит”, объявили о закрытии в 2020 г. гипермаркетов или, в лучшем случае, их преобразовании в магазины поменьше.

Гипермаркетам пророчат убытки. К примеру, по данным "Интерфакс", в “Infoline-аналитике” уверены, что их сегмент скатится с 2 трлн руб. до 1,7 триллиона.

Вслед за всем миром

Переформатирование торговых точек – общемировой тренд, пояснил эксперт. Правда, свои "рассвет и закат" гипермаркеты в РФ прожили более стремительно, чем их собратья на Западе. Лет 20 назад, когда они только появились, россияне приходили туда, как на экскурсию. 2008 года. Свои коррективы внес кризис 2008 года. Тогда начались первые разговоры о том, что сети диктуют условия поставщикам.

Но настоящим ударом для рынка стали санкции. В 2015-2016 гг. его крупнейшие игроки пытались выкрутиться из ситуации, ужесточая требования к эффективности каждого магазина и избавляясь от аутсайдеров, среди которых чаще были именно гиганты.

Время – деньги

Решение ритейлеров связано с покупательской способностью, которая желает оставлять лучшего. Россияне больше не хотят тратить впустую драгоценное время, в том числе на "путешествия" по гигантским магазинам, учитывая, что сейчас они "перестали соперничать по цене с дискаунтерами у дома".

"Никто не хочет тратить редкий выходной на прогулку с тележкой между стеллажами с макаронами, крупой и консервами", – объяснил Ломакин в беседе с "Комсомольской правдой", добавив, что канули в Лету покупки впрок, ради которых покупатели совершали набеги на крупные магазины.

Конкретные же товары, типа одежды и бытовой техники, они предпочитают приобретать в бутиках и специализированных центрах. В числе конкурентов также интернет-магазины, которые в наши дни переманили массового покупателя, уточнил предприниматель.

"Согласно экспертным оценкам, в ближайшие пять лет отечественный рынок онлайн-заказов удвоится. Ставку на онлайн делает X5. Известно, что “Лента” развивает проект “Ленточка” для интернет-заказов, собираются поэкспериментировать с этим каналом продаж “Ашан”, “Магнит” и “Дикси””, – заверил Ломакин.

К тому же россияне устали от однообразия, отметил бизнесмен. Им теперь подавай уникальные товары. И мультиформатные торговые сети пошли на поводу у потребителей, сделав ставку на магазины меньшего формата у дома и увеличив их количество в пять раз. Сейчас компании пытаются делать прибыль на частоте посещений и товарах с большой добавленной стоимостью.

Гипермаркеты останутся в прошлом?

У крупных игроков розничной торговли только один выход – избавиться от гипермаркетов, уверен глава “Infoline-аналитика” Михаил Бурмистров. Однако, подчеркнул эксперт, ритейлеры могут пойти несколькими путями: закрыть магазины-гиганты или переформатировать их.

X5 Retail Group оказался ближе второй вариант. Сеть анонсировала, что преобразования избежит лишь "Карусель" – и то эксперимента ради, говорится в материале "Коммерсанта". Остальные гипермаркеты будут существовать в виде компактных "Перекрестков". Лишние площади займут фудкорты и гастромаркеты.

“Гипермаркеты превращаются в торговые центры, где шопинг можно совместить с приятным или полезным времяпрепровождением, – они дополняются пекарнями, фермерскими лавками, кафе и пространством для деловых встреч, – пояснил Сергей Ломакин.

Сергей Ломакин. Фото: пресс-служба Fix price



А закрытые гипермаркеты, считает он, скорее всего, трансформируются в склады для сортировки продуктов и кухни для приготовления кулинарных онлайн-заказов. Ведь надо же как-то X5 выходить на уровень в 10 тыс интернет-продаж в сутки. Именно такую задачу руководство сети поставило на следующий год, передает Retail.ru.

По складскому пути решила пойти и "Лента". А уральский филиал “Дикси” - “Мегамарт” намерен превратить огромные магазины в ТЦ, где освободившиеся площади будут в аренде. "Магнит" преобразуется в суперсторы, пишут "Ведомости". Под таким названием уже запущены продуктовые магазины с кассами самообслуживания.

Между тем Сергей Ломакин не спешит хоронить гипермаркеты. По его мнению, они не исчезнут в течение трех лет, как прогнозируют многие эксперты. Правда, количество торговых громаден значительно уменьшится. За подтверждением слов бизнесмена далеко ходить не надо. Globus, к примеру, планирует запустить в столице еще два гиганта на 10 тыс. кв. м, да и от "Ашанов" отказываться не намерен.

Краткие сведения об эксперте

Коренной москвич Сергей Ломакин родился в августе 1973 года. В 25 лет он стал совладельцем своей первой торговой сети. Бизнесмен вместе с партнерами основал знаменитый продовольственный дискаунтер "Копейка". До 2007 года оставался его гендиректором. Данная сеть, по мнению инвесторов, стала одним из самых привлекательных активов в отечественном ритейле.

Затем предприниматель переключился на сотрудничество с зарубежными партнерами. Вместе они создали инвестиционную компанию. Ломакин занял кресло руководителя по продвижению в России стартапов в области ритейла. Именно он открыл для россиян такие сетевые магазины, как "Fix Price", "ЦентрОбувь" и другие. Первый в России "Fix Price" появился в конце 2007 года. Уже через 12 лет медиахолдинг РБК включил компанию в ТОП-150 игроков отечественного рынка по размеру выручки. А, по версии Forbes, она входит в список 100 крупнейших частных организаций России.