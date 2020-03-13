Сергей Ломакин: универмагам нужны умные зеркала и спортзалы

Чтобы выжить, торговые сети должны полностью измениться

Торговые сети должны будут научиться использовать искусственный интеллект, чтобы мгновенно реагировать на запросы покупателя. Только так они смогут выжить, считает один из основателей сети Fix Price Сергей Ломакин.

Интернет-магазины не смогут вытеснить традиционные площадки. Исследования показали, что свыше 70% потребителей предпочитают покупкам в Сети обычный шопинг, напомнил Ломакин. Бизнесмен подчеркивает, что, если ретейлеры научатся использовать новейшие IT-разработки, для торговых сетей настанет новый золотой век.

Сейчас технические новинки внедряются очень быстро: к примеру, всего несколько лет назад дроны только начали применяться для работы на складах, а теперь они встречаются повсеместно.

По мнению Ломакина, бренды переходят от ценовой и ассортиментной конкуренции к соперничеству в инновационной сфере. Так, продуктовые магазины самообслуживания, где покупатель сам выбирает товар, взвешивает и оплачивает, – это лишь одно из звеньев эволюции ретейла. Со временем они превратятся в IT-площадки, которые будут иметь всю информацию о клиентах и делать каждому из них персонализированные предложения, моментально реагируя на запросы в круглосуточном режиме.

Изменится и способ оплаты товара. За покупки уже можно рассчитаться с помощью биометрических данных: отпечатков пальцев или улыбки, которая адресуется экрану с системой распознавания лиц. В супермаркетах в Южной Корее есть аппараты, считывающие капиллярный рисунок ладоней покупателя. После этого происходит идентификация клиента, а затем с его счета списывается сумма покупки.

В эпоху бурного развития соцсетей торговля превращается в шоу. Покупатели не хотят скучать, поэтому магазины становятся площадками для конкурсов, кулинарных курсов и других развлекательных мероприятий.

К примеру, в Доме инноваций Nike в Нью-Йорке клиенты могут попробовать новые кроссовки на баскетбольной площадке прямо в магазине. В дальнейшем покупателям предложат холодные комнаты для оценки качества пуховика или имитацию дорожки в лесу, чтобы протестировать обувь для занятий бегом.

Специальные умные зеркала в примерочных подскажут, чем дополнить тот или иной предмет одежды, а заодно подберут обувь и аксессуары. Запросы на эти товары немедленно будут отправлены сотрудникам магазина, которые и доставят все выбранное покупателем в примерочную. Зеркала с искусственным интеллектом уже есть в магазине Tommy Hilfiger в Лондоне, отметил Ломакин.

Кроме того, роботы быстро смогут провести инвентаризацию товара. Это позволит избежать нехватки тех или иных артикулов.

Исследования, проведенные РАЭК и НИУ ВШЭ в декабре прошлого года, показали, что российские розничные сети уже начали активно использовать искусственный интеллект в своей работе: так делают более 40% компаний, еще 35% будут внедрять новые технологии в ближайшие пять лет. Чаще всего компании используют персональные предложения для клиентов, чат-боты и виртуальные помощники.

"Крупнейшие игроки российского ретейла уже инвестируют в высокотехнологичные инструменты чуть более 45 миллионов рублей в год... На путь цифровизации встали не только торговые сети-лидеры, но и предприятия среднего сегмента", – подчеркнул Ломакин.

Сведения об эксперте

Сергей Ломакин родился в Москве в августе 1973 года. В 25 лет вместе с партнерами основал продовольственный дискаунтер "Копейка". До 2007 г. был его генеральным директором. Эксперты оценивали эту сеть как один из самых привлекательных активов в российском ретейле.

Затем Ломакин занимался продвижением стартапов в области ретейла, открыл сетевые магазины "Fix Price", "ЦентрОбувь" и другие. В 2019 г. РБК включил компанию в топ-150 игроков национального рынка по размеру выручки. По информации Forbes, она входит в рейтинг 100 крупнейших частных организаций России.