Сергей Ломакин: универмагам нужны умные зеркала и спортзалы
Торговые сети должны будут научиться использовать искусственный интеллект, чтобы мгновенно реагировать на запросы покупателя. Только так они смогут выжить, считает один из основателей сети Fix Price Сергей Ломакин.
Интернет-магазины не смогут вытеснить традиционные площадки. Исследования показали, что свыше 70% потребителей предпочитают покупкам в Сети обычный шопинг, напомнил Ломакин. Бизнесмен подчеркивает, что, если ретейлеры научатся использовать новейшие IT-разработки, для торговых сетей настанет новый золотой век.
Сейчас технические новинки внедряются очень быстро: к примеру, всего несколько лет назад дроны только начали применяться для работы на складах, а теперь они встречаются повсеместно.
По мнению Ломакина, бренды переходят от ценовой и ассортиментной конкуренции к соперничеству в инновационной сфере. Так, продуктовые магазины самообслуживания, где покупатель сам выбирает товар, взвешивает и оплачивает, – это лишь одно из звеньев эволюции ретейла. Со временем они превратятся в IT-площадки, которые будут иметь всю информацию о клиентах и делать каждому из них персонализированные предложения, моментально реагируя на запросы в круглосуточном режиме.
Изменится и способ оплаты товара. За покупки уже можно рассчитаться с помощью биометрических данных: отпечатков пальцев или улыбки, которая адресуется экрану с системой распознавания лиц. В супермаркетах в Южной Корее есть аппараты, считывающие капиллярный рисунок ладоней покупателя. После этого происходит идентификация клиента, а затем с его счета списывается сумма покупки.
В эпоху бурного развития соцсетей торговля превращается в шоу. Покупатели не хотят скучать, поэтому магазины становятся площадками для конкурсов, кулинарных курсов и других развлекательных мероприятий.
К примеру, в Доме инноваций Nike в Нью-Йорке клиенты могут попробовать новые кроссовки на баскетбольной площадке прямо в магазине. В дальнейшем покупателям предложат холодные комнаты для оценки качества пуховика или имитацию дорожки в лесу, чтобы протестировать обувь для занятий бегом.
Специальные умные зеркала в примерочных подскажут, чем дополнить тот или иной предмет одежды, а заодно подберут обувь и аксессуары. Запросы на эти товары немедленно будут отправлены сотрудникам магазина, которые и доставят все выбранное покупателем в примерочную. Зеркала с искусственным интеллектом уже есть в магазине Tommy Hilfiger в Лондоне, отметил Ломакин.
Кроме того, роботы быстро смогут провести инвентаризацию товара. Это позволит избежать нехватки тех или иных артикулов.
Исследования, проведенные РАЭК и НИУ ВШЭ в декабре прошлого года, показали, что российские розничные сети уже начали активно использовать искусственный интеллект в своей работе: так делают более 40% компаний, еще 35% будут внедрять новые технологии в ближайшие пять лет. Чаще всего компании используют персональные предложения для клиентов, чат-боты и виртуальные помощники.
"Крупнейшие игроки российского ретейла уже инвестируют в высокотехнологичные инструменты чуть более 45 миллионов рублей в год... На путь цифровизации встали не только торговые сети-лидеры, но и предприятия среднего сегмента", – подчеркнул Ломакин.
Сведения об эксперте
Сергей Ломакин родился в Москве в августе 1973 года. В 25 лет вместе с партнерами основал продовольственный дискаунтер "Копейка". До 2007 г. был его генеральным директором. Эксперты оценивали эту сеть как один из самых привлекательных активов в российском ретейле.
Затем Ломакин занимался продвижением стартапов в области ретейла, открыл сетевые магазины "Fix Price", "ЦентрОбувь" и другие. В 2019 г. РБК включил компанию в топ-150 игроков национального рынка по размеру выручки. По информации Forbes, она входит в рейтинг 100 крупнейших частных организаций России.
Отдых по цене перелета: туры в Таиланд подешевели
Эпидемия коронавируса сыграла на руку туристам
Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России
Удары сыплются на отечественную валюту со всех сторон
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Неожиданно: популярный молочный продукт ускоряет старение
- Повысить тестостерон после 50 лет: перечислены эффективные упражнения
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- Состояние Заворотнюк изменилось
- Заворотнюк объявилась в Риме после долгого молчания
- Звезды Первого канала отступили от награды из-за Заворотнюк
Выбор читателей
- Приметы на 16 марта: чего нельзя делать в Евтропиев день
- Анекдот дня на 16 марта
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Что говорят звезды: гороскоп на неделю
- "Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- В Белоруссии игнорируют "Бессмертный полк"
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Рак и алкоголизм: как страдали звезды "Убойной силы"
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Собчак решила "воскресить" Началову
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- Звезда "Кухни" показала фигуру после слухов о пластике
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик