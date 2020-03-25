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Антикризисное меню: почему из российских магазинов исчезает гречка

Антикризисное меню: почему из российских магазинов исчезает гречка
Фото:TASS
продолжениеНазвана причина быстрого распространения коронавируса
Эксперты разбирались, с чем связан такой резкий рост спроса на эту крупу

Тотальное исчезновение из торговых сетей гречневой крупы принимает сегодня характер стихийного бедствия, в отличие от так толком и не добравшейся до России эпидемии коронавируса. Перед тем как исчезнуть с прилавков, греча продемонстрировала феноменальный рост продаж, заставив удивиться даже видавших виды экспертов.

Согласно результатам исследования, проведенного аналитической компанией "Nielsen Россия", продажи гречневой крупы до ее фактического исчезновения взлетели почти в два раза. Лидером по росту продаж гречки – 98% – стали розничные сети в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО). Второе место по росту спроса крупу занял Центральный федеральный округ – 82%.

"В период наиболее активной подготовки населения к карантину продажи гречки выросли на 98%", – отметили в "Nielsen Россия".

Недалеко от гречи ушли и продажи других "кризисных" продуктов: объемы реализации риса выросли на 90%, влажных салфеток – на 83%, мясных консервов – на 64% и макаронных изделий – на 59%.


Совокупный рост объема продаж товаров повседневного спроса в крупнейших розничных сетях во всех регионах России за неделю в офлайн-ретейле оказался самым высоким с начала 2020 г. (+13,8% к аналогичному периоду 2019 г.) при среднем недельном росте в 8,3%.

Но почему, как только на горизонте начинают маячить какие-то значительные экономические и социально-политические передряги, россияне бросаются скупать именно гречневую крупу, чего не наблюдается ни в одной стране мира?


"Во-первых, гречка – самая популярная крупа в России, и самая любимая, – пояснил изданию "Утру" исполнительный директор Goldman Group Дмитрий Гелемурзин. – Во-вторых, это диетический продукт по низкой цене. В-третьих, гречка мало где производится (Россия, Украина и Китай являются главными производителями). Кроме того, рост цен обычно начинается с тройки главных товаров: мука, сахар, гречка. Поэтому именно эту крупу активно покупают наши граждане в периоды кризисов и девальвации рубля. И недавний ажиотаж можно назвать оправданным: цены на гречку, рис, муку и сахар уже начали расти в ряде регионов нашей страны".

Рост цен обычно начинается с тройки главных товаров: мука, сахар, гречка.

Это не единственные причины высокой популярности гречки в тяжелые экономические периоды. Помимо прочего, этому способствуют и причины чисто исторического и социально-психологического характера.

"Кроме того, в нашем народе (особенно у представителей старшего поколения) очень сильны воспоминания о тотальном дефиците времен "перестройки" в конце 80-х и о тяжелых кризисных 90-х годах, – говорит Дмитрий Гелемурзин. – Больше десяти лет наше население жило в состоянии перманентного дефицита и постоянного роста цен, когда сегодня килограмм гречки стоит 10 рублей, а завтра уже 15, послезавтра – 20. Поэтому люди и запасаются – это реакция на новости о росте курса доллара и неопределенность в отношении эпидемии коронавируса. Это защитная реакция".


Примечательно, что массированная скупка гречневой крупы является одной из основных реакций россиян (и бывших граждан СССР), давно живущих в других, вполне благополучных, странах.

Так, с началом эпидемии коронавируса в Австралии, русская диаспора первым делом бросилась в магазины скупать все ту же гречку.

Правда, в отличие от России, им не удалось смести всю крупу до пустых прилавков. Объясняется это тем, что, кроме русских (и бывших советских), в Австралии никто не представляет, что это за продукт и что с ним нужно делать. Имеющаяся в торговой сети гречневая крупа производится фермерами исключительно для нужд русской диаспоры и, судя по тому, что последней так и не удалось оголить полки в супермаркетах, – в избыточном количестве. То же самое относится и к неведомым австралийцам баранкам и подсолнечным семечкам.

Фоторепортаж
Сезон шашлыков отменяется: цены на продукты бьют по карману
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Юрий ЛЕВЫКИН

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