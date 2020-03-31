Рублю конец: доллару плевать на карантин
Курс
российского рубля продолжил свое падение к доллару и другим основным мировым
валютам, успев зафиксировать накануне, 30 марта, "знаковую" отметку в 80 руб. за один доллар.
Что касается причин падения, то ,как водится, котировки российской валюты тянула вниз непроходящая безысходность на валютном рынке. Однако, по мнению некоторых экспертов, свой удар по и без того еле живому рублю нанесли принятые главами Москвы и Подмосковья решения о фактическом введении в регионах некоего подобия карантина.
Главный довод в пользу отказа от рубля заключается в том, что жесткое ограничение передвижения по Москве и области, накладывающееся на недельные принудительные каникулы для всей страны, становится последним гвоздем в гроб висящей на волоске экономики.
Эксперты в целом поддерживают данную точку зрения, высказывая далеко не радужные прогнозы.
"Карантинные мероприятия прямого воздействия на рубль не имеют, хотя очевидно, что продление карантина в разных регионах и в разных отраслях нанесут очень серьезный ущерб экономике страны", – пояснил "Утру" руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.
По его словам, сейчас российская экономика теряет ежедневно 180 млрд руб., а за неделю простоя объем потерь составит 1,6 трлн руб., или порядка 1,5% ВВП.
Когда будет опубликована статистика промпроизводства за март, это может напрямую негативно отразиться на курсе рубля, так как рынок оценит глубину падения экономики на фоне карантинных мер.
В то же время эксперт полагает, что основным фактором, оказывающим давление на курс отечественной валюты, будет оставаться нефть, так как котировки снижаются, прежде всего, в преддверии наступления апреля, когда перестает действовать сделка ОПЕК+.
"Курс рубля будет падать вслед за нефтяными котировками. В ближайшие дни стоимость нефти может упасть ниже 20 долларов за баррель, рубль при этом превысит значение 83 – 85 рублей в паре с долларом", – говорит Деев.
Руководитель направления аналитического контента "БКС Брокер" Иван Копейкин, напротив, не рассматривает московский карантин как фактор, влияющий на курс рубля.
"Ключевым поводом для негативной динамики рубля сейчас является нефть, – пояснил он "Утру", - Отсутствие слаженных действий со стороны ключевых добытчиков здесь лишь усугубляет ситуацию. В базовом варианте рассматриваю в ближайший месяц консолидацию цен на нефть между 23 и 32 долларами за баррель".
Способствовать локальному отскоку вверх нефтяных котировок, по его мнению, вполне могут действия США.
В частности, если они активно включатся в формат ОПЕК+ и будут способствовать скоординированному сокращению добычи.
"За базовый сценарий я все-таки беру консолидацию пары доллар/рубль между отметками 76 и 81 в ближайшие дни, с возможно даже постепенным движением к нижней границе данного диапазона, так как глобальные риски не отменяют возможности для рынков и рубля немного подрасти в краткосрочной перспективе", – говорит Копейкин. Причиной тому, как вариант, могут стать позитивные сдвиги в разработке вакцины от коронавируса, или замедления темпов роста его распространения.
С другой стороны, все эти позитивные факторы вряд ли смогут перевесить эффект от катастрофического падения цен на нефть. В условиях, когда стоимость российского черного золота приближается к стоимости воды, говорить о каких бы то ни было перспективах курса рубля почти бессмысленно.
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