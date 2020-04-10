Котировки национальной валюты не отражают реальной ситуации, а зависят только от действий Центробанка

Главная экономическая интрига последнего времени разрешилась. После продолжительного заседания страны ОПЕК+ договорились ограничить добычу нефти почти на 10 млн баррелей в сутки в мае – июне. Для основных участников сделки – России и Саудовской Аравии – это означает снижение на 23% от своих уровней добычи.

Они договорились?

Давать какие-то четкие оценки по результатам встречи ОПЕК+, равно как и ждать скорейшей стабилизации рынка, пока преждевременно. Не лучшим образом выглядит вся эта ситуация и для России. Не стоит забывать, что российская сторона рассматривала для себя возможность снижения добычи не более чем на 1,6 млн баррелей в сутки.

Сам факт того, что российской стороне пришлось пойти на столь значительные уступки, свидетельствует о том, что она была поставлена фактически в безвыходную ситуацию. Неоднозначно оценивают эксперты и способность заключенной сделки повлиять на общую ситуацию на рынке.





Мнения разошлись

"Если общее сокращение всеми производителями, присоединившимися к новой сделке, составит 10 млн баррелей в сутки, это вряд ли будет способствовать даже стабилизации нефтяных цен на текущих уровнях около $34 по марке Brent. Дело в том, что из-за ущерба, вызванного пандемией, глобальный спрос упал, по некоторым оценкам, на 35 миллионов баррелей в сутки", - пояснил "Утро.ру" эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.



По его мнению, хотя бы на время поднять котировки Brent выше $40 способно только сокращение добычи на 20 млн баррелей в сутки и больше. Но опять же, пока в мире не будет пройден пик распространения коронавируса и не будут сняты ограничения, направленные на борьбу с пандемией, нефть останется под давлением снижения глобального спроса.

Более оптимистично смотрит на ситуацию создатель клуба венчурных инвесторов ITLEADERS и консалтинговой компании KLOPENKO GROUP Егор Клопенко.

По его мнению, даже пойдя на уступки, Россия не сделала ничего, противоречащего ее интересам

"В условиях нынешнего спроса и цены так и или иначе ей пришлось бы снижать добычу на 10 – 20%, поэтому делать это в условиях более высокой стоимости гораздо выгоднее и приятнее, – пояснил эксперт "Утро.ру". – На самом деле России выгоден любой формат сделки, так что можно считать, что Россия также победитель в данной ситуации. Больший объем снижения лишь придаст сделке весомость в глазах покупателей. Ждем нефть выше 40 долларов".

Однако именно для России ситуация может оказаться и не столь благоприятной, как это видят некоторые эксперты. Прежде всего, это связано с тем, что сокращение добычи более чем на 1,6 млн баррелей предполагает консервацию большого количества скважин, которые после стабилизации рынка уже невозможно будет вернуть к жизни.





Зомби-апокалипсис

Что касается влияния ситуации на нефтяном рынке на курс рубля, то здесь также нет смысла рассчитывать на особый позитив. Укрепление рубля, которое наблюдается на рынке уже не первый день, не имеет под собой фундаментальных причин, так как на рынке сохраняется практически нулевая активность. Экспорт и импорт сокращены до минимума, бизнес не работает, а формированием курса занимается исключительно ЦБ. В этой ситуации рубль напоминает некоего зомби, потерявшего связь с внешним миром, в результате чего его курс не отражает сегодня ровным счетом ничего. Такая ситуация, очевидно, продлится до тех пор, пока в мире не завершится другой зомби-апокалипсис, связанный с глобальным карантином.