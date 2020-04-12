Действия регулятора во время вынужденного карантина не смогут остановить падение курса рубля и рост безработицы, а лишь отсрочат

Банк России запустил печатный станок. Таким образом, он пытается компенсировать удар, нанесенный экономике страны, эпидемией коронавируса и связанной с ним остановкой половины предприятий, а также невиданным доселе падением нефтяных цен.



По данным Минфина РФ, в марте финансовое ведомство продало Центробанку 8,67 млрд долларов, 7,92 млрд евро и 1,61 млрд фунтов стерлингов из Фонда национального благосостояния. Общая сумма сделки составляет 1,494 триллиона рублей, поступивших в бюджет в рамках сделки по "приобретению у ЦБ обыкновенных акций ПАО Сбербанк".

Как отмечают аналитики, все эти средства были эмитированы (проще говоря, напечатаны) Центробанком. В ходе сделки валютные средства ФНБ остаются в стране, и лишь перекладываются из одного государственного кармана в другой. По словам председателя Счетной палаты Алексея Кудрина, "Фонд хранится в валюте на счетах Центрального банка и продается Центральному банку. Центральный банк для покупки (этой валюты) печатает деньги, идет эмиссионное финансирование".

Внешне все выглядит замечательно, если не считать того, что в финансовую систему страны, в условиях кризиса, вливается около полутора триллионов ничем не обеспеченных рублей.

Частичная продажа Центробанком валюты, ввиду своих небольших объемов, не компенсирует масштабной единовременной эмиссии. В то же время, по предварительным расчетам аналитиков, напечатанных денег хватит не более чем на два месяца, учитывая что около половины из них уже расписано под социальные обязательства, взятые президентом.

Приток средств от сбора налогов упадет до минимума из-за затяжных "каникул", связанных с последствиями эпидемии (реальной или мнимой).

Эксперты достаточно сдержано отзываются о начавшейся "эмиссионной накачке" экономики и ее инфляционных последствиях.

"Эмиссия – один из инструментов денежной политики, особенно востребованный в кризисный период, – пояснил "Утро.ру" начальник отдела экспертов по фондовому рынку "БКС Брокер" Василий Карпунин. – Эмиссия ЦБ приведет к увеличению денежной базы, но будет по факту использована для поддержки ликвидности банковской системы".

"Фактор вливания средств даст поддерживающий эффект курсу рубля, но на короткое время".

По словам эксперта, непосредственно на уровне жизни граждан или размере инфляции этот процесс отразится незначительно. При этом, в условиях опасности неплатежей в банковской системе, эти средства могут косвенно поддержать ликвидность российских банков. "Инфляционные риски в среднесрочной перспективе полностью балансируются дефляционными процессами со стороны падающего спроса" – добавляет Карпунин.

Весьма позитивно расценивает эмиссию и руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Он считает, что это позволит сохранить устойчивость банковской системы в условиях надвигающегося кризиса неплатежей.

"У государства сейчас сложная задача – помочь всем участникам рынка: населению, потерявшему работу, бизнесу, испытывающему нехватку средств на текущие нужды, и финансовым организациям, которые хранят средства россиян, – пояснил эксперт "Утро.ру". – В таких условиях нельзя исключать из списка поддержки ни одну сторону. Так как люди остаются без работы, первым делом они перестают платить кредиты и ипотеку, это ударит по банковской сфере".

Денежная эмиссия, по его словам, поможет банкам поддерживать ликвидность и оставаться финансово устойчивыми, что важно в условиях нестабильной экономической ситуации

Более того, по мнению Деева, в результате эмиссии у банков увеличится денежная база, что поможет стабилизироваться рублю. "В моменте рубль укрепит позиции, – говорит эксперт. – Хотя и на реальные доходы граждан и рост их благосостояния такая мера не повлияет".