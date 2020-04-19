Как выжить в кризис-2020 и остаться с деньгами
До 1 мая Россия официально сидит на карантине, продлят ли его дальше, пока не известно. Из-за тяжелой обстановки появляются тревожные новости о росте курса доллара и евро, падении цены на нефть и нестабильности в политических отношениях. Эксперты ответили на наболевшие вопросы и перечислили несколько возможных способов сохранить деньги в кризис и даже заработать.
Часто во время падения мировой экономики многие задаются вопросом, стоит ли купить доллары и евро, а после заработать на растущем курсе? Продать подороже или уберечь от инфляции свои кровные, оставив все на долларовом счете? Ведь уверенности в будущем рубля пока нет.
"Что же качается прогноза до лета, то риски для рубля могут сохраниться, рассказал "Утро.ру" Геннадий Салыч, председатель правления Банка "Фридом Финанс". Прежде всего, за счет наметившегося разгона внутренней инфляции (за счет ослабления курса рубля, повышения НДС в прошлом году, ускорения инфляции в КНР и, а также, в перспективе и за счет роста налогов в Японии, в результате стимулирующих мер в США и сделки ОПЕК+)".
По предварительным оценкам, индекс потребительских цен РФ к июню вплотную приблизится к 4% (г/г). Во втором полугодии замедлению инфляции, рыночным ставкам и рублю может помочь позитивный для российской экономики и рынка эффект от роста цен на нефть. Но пока сделка ОПЕК+ не начнет реально влиять на баланс спроса – предложения, перечисленные выше риски сохранятся.
"Можно рассмотреть диверсифицированный портфель, в котором будут акции российских добывающих и нефтегазовых компаний, а также вложения в ОМС и – порядка 20% – вложения в доллар и евро"
"То есть вложения в финансовые инструменты, которые могут реально защитить денежные средства граждан от ускоряющейся инфляции, за исключением недвижимости. В этой сфере динамика цен на недвижимость в РФ и за рубежом в рамках кратко– и среднесрочных трендов негативно реагирует на инфляцию, вопреки бытующему мнению", – пояснил эксперт.
При этом Дмитрий Ферапонтов, старший преподаватель кафедры Банковского дела Университета Синергияв в разговоре с "Утро.ру" отметил, что сейчас не время для огромных вложений и рисков.
"Да, конечно, цены на энергоносители являются драйвером динамики цен на национальную валюту Российской Федерации, но не стоит преуменьшать влияние текущей санитарно-эпидемиологической ситуации, а также оказываемого ею давления на мировые экономики и иностранные валюты", – рассказал специалист.
Что делать? Не предпринимать резких шагов. Волатильность валют сегодня слишком велика и потери на конвертируемости рублей в доллары или евро неизбежны.
"И не забывайте, что крупные банки депозиты в евро не принимают. Поэтому, если депозит в иностранной валюте у вас уже есть и его сумма до 50 тысяч, оставьте его там, где он лежит. А вот увеличивать смысла нет. Мы живем в рублевой зоне и все расходы оплачиваем в рублях, а значит, и переводить деньги в валюту с последующим изъятием вклада, если черный день наступит, смысла не имеет" – подытожил он.
Ранее эксперты назвали возможный курс доллара и евро на лето 2020 г. и рассказали, стоит ли идти в обменник при дорожающем рубле.
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