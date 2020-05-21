Банки отказываются выдавать кредиты под залог авто, и жители России вынуждены обращаться в микрофинансовые организации

Финансовая ситуация, в которой из-за карантинных мер оказались многие россияне, принимает все более жесткий оборот. Чтобы получить деньги на жизнь и пропитание, люди вынуждены идти на самые крайние меры, грозящие им еще более тяжелыми последствиями.

Согласно исследованию "Столичного кредитного бюро" (СКБ), в российских микрофинансовых организациях (МФО) фиксируется всплеск спроса на кредиты под залог автомобилей. По данным СКБ, доля таких займов в общей выдаче в апреле подскочила с 6,5% до 13,3%.

Рост обращений граждан за займами под залог авто объясняется тем, что банки такие кредиты выдавать перестали. Так, по итогам апреля число выданных под залог автомобиля займов сократилось на рекордные 65 тыс. – до 16 тыс.

Увеличение доли уведомлений о залоге транспортных средств со стороны небанковских МФО говорит о растущей потребности населения в заемных деньгах и готовности накладывать на себя дополнительные кредитные обязательства по более высоким ставкам, резюмируют эксперты СКБ.

Тот факт, что обращаясь в МФО люди предлагают в залог свои автомобили, а не пытаются получить беззалоговый микрокредит объясняется существенной разницей в ставках по этим продуктам. Так, на конец четвертого квартала прошлого года средняя ставка по 30-дневному микрокредиту составляла чуть более 350% годовых.

Кредиты с обеспечением предполагает куда меньшую ставку – чуть менее 100% годовых, и более длительный срок заимствования – до 365 дней

По этой же самой причине резко возрос и поток людей в ломбарды. "Мои коллеги говорят, что сегодня помимо всплеска на кредиты МФО, наблюдается огромный поток людей в ломбарды. Они несут туда большое количество вторичного ювелирного золота, – пояснил "Утру.ру" вице-президент Золотого монетного дома Алексей Вязовский".





Кто виноват?



По мнению Вязовского, всплеск спроса на кредиты МФО возник по вполне понятным причинам: доходы населения резко упали, растет безработица, частный сектор парализован. На этом фоне банки резко сократили выдачу кредитов.

"Они ужесточили скоринговую систему, и у граждан, особенно у тех, кто живет в регионах, единственным способом получения займов остается обращение в микрофинансовую организацию, – говорит Вязовский. – Зачастую, для того, чтобы просто выжить".

С ним соглашается и руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, также указывающий на то, что банки не готовы кредитовать оказавшихся в трудной ситуации граждан

"Банки сокращают число выдаваемых кредитов, так как уменьшается число "качественных" заемщиков. То есть клиентов с низкой кредитной нагрузкой, стабильной официальной зарплатой", – пояснил Деев "Утру.ру".

Что делать?

Безусловно, государству в этой ситуации нужно что-то предпринимать, и лучше всего, чтобы это были какие-то меры прямой поддержки, - говорит Алексей Вязовский. По его мнению, это могли бы быть какие-то прямые выплаты, подобные тем, что сегодня организованы для детей. Эксперт не исключает, что такие выплаты могли бы осуществляться и в отношении нуждающихся взрослых.

Другим важнейшим направлением в части оказания помощи населению должно стать принуждение банков к более активному его кредитованию

"Что бы, как я думаю, в этой ситуации должен был бы сделать ЦБ, так это обязать банки больше кредитовать население, – говорит Вязовский. - И то, что они сейчас сделали для юридических лиц, те же беспроцентные кредиты на зарплату, можно было бы применить и к физлицам".

По мнению эксперта, необходимо отрегулировать, или даже на время отменить скоринговые системы. Это нужно для того, чтобы население могло бы получать кредиты в банках под небольшие ставки и на более длительные сроки, а не в МФО. При этом, риски по таким кредитам следовало бы взять на себя государству в лице Центробанка.

"Возможно, эти кредиты можно было бы как-то переупаковывать и выкупать на баланс ЦБ. То есть делать какие-то структурные продукты, которые позволяли бы перекладывать риски банков на государство", – считает Алексей Вязовский.





Как быть с МФО?

Таким вопросом в отношении микрофинансовых организаций Центробанк задавался еще задолго до кризиса и пандемии, однако, найти на него исчерпывающий ответ не удается и по сей день.

По словам Вязовского, Центральный банк давно пытается отрегулировать деятельность МФО, принимая различные законы и правила. Так, например, удалось значительно понизить максимальную ставку по выдаваемым ими займам.

"Беда только в том, что все эти принятые меры просто не исполняются. Контроль за исполнением не настолько хорош, каким он должен был бы быть в этой ситуации", – констатирует эксперт

Существует мнение, что проблемы с МФО могли бы быть решены путем тотального запрета микрофинансовых организаций. В сегодняшних условиях, возможно, это было бы разумным шагом, учитывая, что их услуги, предоставляемые оказавшимся в тяжелой ситуации гражданам, больше напоминают "услуги" наркодилера зависимому наркоману.

Однако тут эксперты в один голос выступают против такого решения.

"Если запретить деятельность МФО, людям некуда будет идти за деньгами взаймы, ведь банки тоже ужесточают требования, – говорит Артем Деев. - Останется теневой рынок, когда граждане начнут брать средства у мошенников под дикие проценты".

С ним полностью согласен и Алексей Вязовский. "Запрет деятельности МФО бессмыслен, так как микрокредитные организации – это меньшее зло, – считает эксперт. – Если мы сегодня запретим их, то завтра люди пойдут к "черным кредиторам", появятся нелегальные ломбарды. Поэтому с МФО нужно продолжать работать. Просто, как мне кажется, Центральный банк пока ослабил свой контроль за ними".